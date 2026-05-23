Dal Poggetto: "El gobierno está intentando un cambio en la estructura política, económica y social de la Argentina"

La economista Marina Dal Poggetto aseguró que “el gobierno está intentando un cambio en la estructura política, económica y social de la Argentina”.

“Lo que tenés es un atraso cambiario con set de precios relativos que convalida un aumento en los costos domésticos enormes”, explicó en declaraciones al streaming Carnaval Stream.

Buzzi sobre la baja de retenciones: "Es todo falopa, todo verso"

Qué dijo Dal Poggetto sobre el desempleo

“Esos costos en un contexto donde los precios del otro lado están pisados por la apertura de la economía está generando un problema de hoja de balance en un montón de sectores y esos sectores lo que estás viendo es cierre de empresas, despidos”, agregó en diálogo con Fabián Doman.

“El empleo formal va para atrás, el informal no llega a compensar el aumento en la gente que busca trabajo”, afirmó la directora de EcoGo.

“Sí tenés un crecimiento del lado del sector externo, las exportaciones están traccionando, y la política fiscal está jugando en contra, estás viendo caída en los ingresos”, precisó en otra parte de la entrevista.

Carlos Maslatón: "Karina Milei es López Rega, es la dueña del gobierno y del mismo Javier Milei"

Qué dijo Dal Poggetto del crecimiento

“La economía está parada desde 2012 para acá. El último año de crecimiento fue 2011, perdiste el superávit de la cuenta corriente, el gobierno terminó poniendo el cepo para evitar una devaluación y desde entonces hace 14 años que la economía argentina no crece”, analizó.

“Crece en serrucho. Y lo que estás viendo ahora es un nuevo rebote, donde tuviste un pico si querés en enero, caíste en febrero, volviste a subir en marzo”, concluyó.