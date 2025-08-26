D´Alessandro: "Nos metieron por la ventana los ´90, con un sistema muy aceitado de corrupción"

El diputado nacional Carlos D’Alessandro calificó este martes como “verosímil” la denuncia sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Mila Zurbriggen: “No hay manera de sobrevivir en la Libertad Avanza sin corromperse y sin ser funcional a Karina Milei”

“La nueva casta de La Libertad Avanza”

“La denuncia me resulta muy verosímil porque se venía escuchando en los pasillos de distintos organismos que estaban sucediendo cosas muy extrañas”, agregó en declaraciones al canal A24 difundidas por NA.

“Nos metieron por la ventana los ’90, con un sistema muy aceitado de corrupción. El presidente confía en su hermana, pero la falta de experiencia política de Karina (Milei) hace que confíe en personajes que la llevaron a esta situación: los Menem”, aseguró.

Además consideró que es “muy duro para un partido que vino a pelear contra la corrupción, levantando la bandera de que venimos a sacar a la casta, y de repente vemos que está sucediendo esto, es muy doloroso”.

“Dentro del Gobierno que vino a sacar a la casta lo primero que se rompió fue la relación con la militancia de LLA en el cierre de listas de la semana pasada, donde nos rompieron democráticamente los organismos políticos que debían manejar la campaña”, recalcó el diputado nacional por San Luis.

Para D´Alessandro ese quiebre ocurrió en el cierre de listas y “fue entre la militancia y la nueva casta de LLA que tienen nombre y apellido y se llama Lule Menem, un dirigente que tiene una forma de accionar como en la política de los años 90”.

“Lo que tenemos que entender de lo que dice (el ex titular de la ANDIS, Diego) Spagnuolo es que la droguería Suizo Argentina incrementó en 2,600 % la facturación con el Estado nacional” , afirmó.

Zago sobre los audios de Spagnuolo: "Le entró un balazo al Gobierno y lo puede dañar muchísimo"

“Yo confío en el presidente Javier Milei”

“Todos los que estén de Milei para abajo y están sospechados son fusibles, todos los funcionarios”, enfatizó.

“Yo confío en el presidente Javier Milei, pero no confío en quién delegó la política. Porque el propio Presidente lo dice, él está enfocado en la macroeconomía, en eliminar la inflación y que los argentinos podamos vivir un país más estable", finalizó.

D´Alessandro dejó días atrás el bloque de la Libertad Avanza junto a los legisladores Marcela Pagano (Buenos Aires), Lourdes Arrieta (Mendoza) y Gerardo González (Formosa), y conformó el bloque “Coherencia”.