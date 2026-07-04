Diputado de la Coalición Cívica sobre $LIBRA: "Un paso a paso de impunidad y devolución de favores"

El diputado nacional Maximiliano Ferraro cuestionó la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de apartar a los querellantes de la causa por la criptoestafa $Libra.

“Durante más de un año, el juez y el fiscal hicieron de todo para que la investigación no avance, durmieron el expediente, demoraron medidas de prueba y no hubo una sola citación a prestar declaración testimonial ni indagatoria. La lentitud del fiscal Eduardo Taiano es inocultable”, sostuvo el legislador de la Coalición Cívica.

Causa $Libra

“Hoy el Juez tomó una decisión que, como denunciantes, no podemos dejar de mirar con enorme preocupación. Con el apartamiento de los querellantes de la causa, a partir de ahora, el impulso de la investigación queda únicamente en manos de la fiscalía que, hasta acá, hizo todo para que la causa no avance”, explicó en una publicación de “X”.

“Devolución de favores”

Además señaló que “no es casual que esto suceda hoy (por el viernes)”. “El mes pasado el Senado aprobó el pliego de la cónyuge del juez Martínez de Giorgi, elevado por el presidente Milei. Toda una devolución de favores”, denunció el diputado.

“Nuestra denuncia busca conocer la verdad sobre la participación del Presidente (Javier Milei) y de la Secretaria General de la Presidencia (Karina Milei) en los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho agravado”, recordó Ferraro.

Y luego concluyó: “Vamos a seguir velando para que la investigación avance y denunciando toda obstrucción y entorpecimiento”.