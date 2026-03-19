Diputado del PRO que comparó a Macri con Iron Man ahora lo compara con Messi

El diputado nacional Martín Yeza comparó al expresidente Mauricio Macri con el máximo astro del fútbol mundial, Lionel Messi.

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Macri como Messi

“Es como tener a Messi como jugador activo todavía en la cancha”, explicó el legislador por la Provincia de Buenos Aires.



“Es muy difícil que aparezca un nuevo 10, si Lionel Messi todavía está activo”, agregó en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Y eso le pasará a otros partidos políticos. Le pasará a la Libertad Avanza con Milei. Le pasará al peronismo con Cristina”, ejemplificó Yeza.

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“Mauricio, una persona muy importante”

“Nosotros lo tenemos a Mauricio, es un expresidente, una persona que ya antes de ser presidente era una persona muy importante para los argentinos”, sostuvo el diputado.

También elogió el discurso de Macri durante el acto de este jueves en Parque Norte. “Me gustó mucho. Él lo que dice es ´nosotros siempre hemos sido mejores constructores que destructores´”.

Yeza consideró que “para la etapa de lo que viene el desafío nuestro es ayudar de que el presidente Milei sea exitoso en la misión con la que lo votamos millones de argentinos, en el año 2023”.

“Me incluyo porque yo lo voté muy convencido en el balotaje de 2023 de la misión que tenía el presidente actual”, aseguró.

Días atrás Yeza comparó a Macri con el superhéroe de Marvel, Iron Man. "Para mí Macri es como un Tony Stark. Macri es famoso antes de ser presidente”, había mencionado en esa oportunidad.