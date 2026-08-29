Diputado sobre el "adoctrinamiento ideológico" de Milei: "Silencio de los republicanos intermitentes..."

El diputado nacional Maximiliano Ferraro sostuvo que el discurso del presidente Javier Milei ante alumnos del colegio ORT es “adoctrinamiento ideológico”.

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“Adoctrinamiento ideológico”

El legislador de la Coalición Cívica publicó un posteo en la red social “X” titulado “Presidente, esto es adoctrinamiento ideológico” en el que fijó su posición.

“Ayer, en la ORT, Milei volvió a pasarse de la raya. En lugar de hablar como Presidente de la Nación y representar a todos los argentinos, utilizó una actividad educativa para hacer un discurso ideologizado y promover el odio y el abucheo a periodistas”, sostuvo Ferraro.

Además señaló que “no es la primera vez. Milei demuestra que no sabe, o no quiere, distinguir entre lo que está bien y lo que está mal en el uso de la investidura presidencial”.

“Confunde lo público con lo privado, utiliza la investidura para beneficio propio y de amigos, y ahora también convierte un ámbito educativo en un espacio de adoctrinamiento ideológico”, agregó el diputado.

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“Silencio de los republicanos intermitentes”

También cuestionó el “silencio de los republicanos intermitentes” ante lo ocurrido en el colegio ORT.

“Algunos hace años presentaban proyectos para sancionar a funcionarios que hagan lo que hizo Milei, que violen el derecho a la libertad de conciencia y a no recibir adoctrinamiento político partidario en la escuela”, concluyó Ferraro.