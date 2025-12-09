Eduardo Tassano es el nuevo presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes

La Cámara de Diputados de Corrientes renovó sus autoridades este martes en una Sesión Preparatoria que consolidó un acuerdo político para la Mesa Directiva, que regirá el cuerpo hasta 2029.

Tras la jura de los nuevos y reelectos legisladores, el cuerpo procedió a la votación resultando electos:

Presidente: Eduardo Tassano (Unión Cívica Radical - UCR)

Vicepresidente Primero: Eduardo Hardoy (Partido Liberal - PL)

Vicepresidente Segundo: César Lezcano (Frente Renovador - PJ)

La elección del radical Eduardo Tassano para presidir la Cámara se concreta tras 16 años de gestión de Pedro Cassani, lo que marca un hito en el recambio institucional del órgano legislativo.

La jura y el nuevo cuerpo

Previamente a la votación, prestaron juramento los diputados con mandato 2025-2029: Eduardo Tassano, Natalia Romero, Mario Branz (reelecto), Sofía Brambilla, Hugo Calvano, Andrea María Giotta (reelecta), Edgar Egui Benítez (reelecto), Albana Rotela (reelecta) y Hugo Benítez; Ana Almirón, Juan de la Cruz Ojeda, Sara Aparicio, Emiliano Fernández, Cecilia Gortari y Ricardo Leconte (H). También juró Lucía Pereyra, quien completará el mandato de Silvia Galarza.

El cuerpo legislativo se completa con los diputados cuyo mandato vence en 2027: Ana Améndola, Norberto Ast, Gustavo Canteros, Pedro Cassani, Marlén Gaúna, Eduardo Hardoy, César Lezcano, Raúl Méndez Vernengo, Eliana Nazer, Valeria Pavón, Víctor Hugo Vallejos, José Vassel y Adriana Vidal Domínguez.

Los perfiles de la nueva conducción

La postulación de Tassano fue realizada por el diputado Norberto Ast, quien destacó el compromiso social y la trayectoria política y profesional del ex intendente de la capital. Ast resaltó su capacidad como médico y dirigente deportivo, mencionando su paso por el Instituto de Cardiología y su rol como el primer intendente de la ciudad de Corrientes reelecto.

"Su vocación de diálogo, su vocación de consenso quedó demostrado al frente de su gestión en el municipio de la ciudad de Corrientes, conformado con distintos sectores políticos su gabinete, pero siempre poniendo por delante el interés general y el bien común”, sostuvo Ast.

Para la vicepresidencia primera, la diputada Natalia Romero propuso a Eduardo Hardoy (PL), destacando su experiencia como concejal, ministro y su larga trayectoria dentro del Partido Liberal, siendo un hombre conocido por sus "cualidades de diálogo" y su rol como "procurador de consensos". Hardoy fue electo por unanimidad.

Finalmente, la diputada Ana Almirón propuso a César Lezcano (Frente Renovador) como vicepresidente segundo, destacándolo como un "gran compañero" y "joven compañero" que representa al bloque peronista en la mesa de conducción.