El acuerdo con Estados Unidos y el impacto en el NEA: qué sectores pueden ganar y cuáles deberán adaptarse

El Pacto de Mayo, firmado el año pasado por el presidente Javier Milei y 19 gobernadores, incluyó en su artículo décimo un compromiso explícito: avanzar hacia un país más integrado al comercio global. El diagnóstico oficial señala que la economía argentina es hoy una de las tres más cerradas del mundo, solo detrás de Sudán y Etiopía. En ese marco, el reciente anuncio del acuerdo marco de integración con Estados Unidos aparece como una de las apuestas más relevantes para reposicionar a la producción argentina en mercados de gran volumen.

El entendimiento —aún en negociación— busca modernizar el régimen comercial, eliminar barreras, mejorar condiciones de acceso y estimular inversiones.

Según el análisis del economista Gerardo Alonso Schwarz, jefe del IERAL NEA, el impacto será heterogéneo entre regiones, pero el Nordeste Argentino podría encontrar una ventana de crecimiento si logra capitalizar sus ventajas en agroindustria y sumar manufacturas en una segunda etapa. (Fuente: IERAL – Fundación Mediterránea).

NEA puede ganar, y escalar

El informe identifica que el NEA sería una de las regiones con impacto inicial más acotado, aunque con un potencial significativo si el acuerdo se amplía.

En el escenario base (acuerdo limitado), la región se beneficiaría especialmente en:

Agroindustria y alimentos, con productos como carne bovina, hortalizas preparadas, aceites vegetales y derivados.

Son rubros donde las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones ya cuentan con cadenas consolidadas y experiencia exportadora, aunque aún con escalas de producción menores que las regiones más industrializadas del país.

En un acuerdo ampliado: si se incorporan más productos y se reducen barreras no arancelarias, se abrirían nuevas oportunidades para el NEA en:

Textiles (algodón hilado, prendas livianas, uniformes).

(algodón hilado, prendas livianas, uniformes). Plástico y construcción (tableros de fibras de madera, carpintería industrial).

El documento destaca que estas ampliaciones serían clave para diversificar la matriz exportadora del Nordeste, y que podrían impulsar inversiones orientadas a mercados más exigentes.

Qué exporta hoy el NEA a EEUU

El acuerdo también beneficiaría a productos que Argentina ya vende al mercado estadounidense y cuya escala podría aumentar con menores costos y menos certificaciones. Entre ellos:

miel natural ,

, té ,

, maderas aserradas y perfiladas ,

, cítricos y jugos ,

, aceite esencial de limón ,

, carnes y derivados ,

, chocolates y alimentos procesados.

Buena parte de estos bienes tienen origen en Misiones, Corrientes y Chaco, lo que posiciona al NEA como un actor relevante si el comercio bilateral se expande.

Los desafíos: sectores protegidos y reconversión obligada

No todo son oportunidades. El acuerdo implica revisar la situación de sectores locales que hoy están fuertemente protegidos por aranceles: industria textil, calzado, línea blanca, juguetes y manufacturas livianas. Si estos rubros se incorporan al acuerdo, el desafío para el NEA será elevar productividad, especializarse por nichos y adaptarse a cadenas de valor integradas con Estados Unidos. El informe advierte que, si bien estos sectores podrían sentir presión competitiva, también existen posibilidades de comercio intraindustrial si logran reconvertirse.