Empleados de comercio: cuánto cobran en enero de 2026 con sumas fijas y bono extraordinario

Los empleados de comercio comenzarán enero de 2026 con un alivio parcial en sus ingresos, luego de la renegociación paritaria cerrada en diciembre entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias. El entendimiento apunta a compensar la pérdida de poder adquisitivo del segundo semestre de 2025, pero sin reabrir aún la discusión del salario básico.
El acuerdo establece sumas fijas no remunerativas y un bono extraordinario, que impactan directamente en el salario de bolsillo durante el primer trimestre del año. La recomposición estructural quedará supeditada a la cláusula de revisión prevista para marzo.
Qué se cobra en enero
Por los haberes correspondientes a diciembre de 2025, que se liquidan en enero, los trabajadores del sector percibirán:
- 1% de aumento sobre el salario de diciembre, correspondiente al último tramo del acuerdo anterior.
- $40.000 no remunerativos, ya vigentes de la paritaria previa.
- $60.000 no remunerativos, acordados como refuerzo para el primer trimestre de 2026.
- Bono extraordinario de $170.000, por única vez, exclusivo para empleados de grandes cadenas de supermercados.
Este esquema mejora el ingreso mensual, pero no modifica las escalas salariales básicas.
Escalas salariales de enero 2026
Con la incorporación de las sumas fijas, los salarios de bolsillo quedan de la siguiente manera:
- Maestranza A: $1.155.795
- Maestranza B: $1.158.852
- Maestranza C: $1.169.560
- Administrativo A: $1.167.268
- Administrativo B: $1.171.860
- Administrativo C: $1.176.448
- Administrativo D: $1.190.218
- Administrativo E: $1.201.690
- Administrativo F: $1.218.519
- Cajeros A: $1.171.091
- Cajeros B: $1.176.448
- Cajeros C: $1.183.333
- Auxiliar A: $1.171.091
- Auxiliar B: $1.178.740
- Auxiliar C: $1.203.985
- Auxiliar Especializado A: $1.180.274
- Auxiliar Especializado B: $1.194.041
- Vendedor A: $1.171.091
- Vendedor B: $1.194.044
- Vendedor C: $1.201.690
- Vendedor D: $1.218.519
Los montos reflejan el impacto transitorio de las sumas no remunerativas.
Qué pasará en los próximos meses
Durante enero, febrero y marzo, los empleados de comercio percibirán $100.000 mensuales en sumas no remunerativas ($60.000 + $40.000). Al no tener carácter remunerativo, no generan aportes jubilatorios ni inciden en el aguinaldo.
Según lo acordado, esos montos se incorporarán al salario básico en abril de 2026, modificando formalmente las escalas. Además, el convenio incluye una cláusula de revisión en marzo, cuando las partes volverán a analizar la evolución de la inflación y la necesidad de una recomposición salarial más profunda.