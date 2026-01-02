Empleados de comercio: cuánto cobran en enero de 2026 con sumas fijas y bono extraordinario

Los empleados de comercio comenzarán enero de 2026 con un alivio parcial en sus ingresos, luego de la renegociación paritaria cerrada en diciembre entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias. El entendimiento apunta a compensar la pérdida de poder adquisitivo del segundo semestre de 2025, pero sin reabrir aún la discusión del salario básico.

El acuerdo establece sumas fijas no remunerativas y un bono extraordinario, que impactan directamente en el salario de bolsillo durante el primer trimestre del año. La recomposición estructural quedará supeditada a la cláusula de revisión prevista para marzo.

Qué se cobra en enero

Por los haberes correspondientes a diciembre de 2025, que se liquidan en enero, los trabajadores del sector percibirán:

1% de aumento sobre el salario de diciembre, correspondiente al último tramo del acuerdo anterior.

sobre el salario de diciembre, correspondiente al último tramo del acuerdo anterior. $40.000 no remunerativos , ya vigentes de la paritaria previa.

, ya vigentes de la paritaria previa. $60.000 no remunerativos , acordados como refuerzo para el primer trimestre de 2026.

, acordados como refuerzo para el primer trimestre de 2026. Bono extraordinario de $170.000, por única vez, exclusivo para empleados de grandes cadenas de supermercados.

Este esquema mejora el ingreso mensual, pero no modifica las escalas salariales básicas.

Escalas salariales de enero 2026

Con la incorporación de las sumas fijas, los salarios de bolsillo quedan de la siguiente manera:

Maestranza A: $1.155.795

$1.155.795 Maestranza B: $1.158.852

$1.158.852 Maestranza C: $1.169.560

$1.169.560 Administrativo A: $1.167.268

$1.167.268 Administrativo B: $1.171.860

$1.171.860 Administrativo C: $1.176.448

$1.176.448 Administrativo D: $1.190.218

$1.190.218 Administrativo E: $1.201.690

$1.201.690 Administrativo F: $1.218.519

$1.218.519 Cajeros A: $1.171.091

$1.171.091 Cajeros B: $1.176.448

$1.176.448 Cajeros C: $1.183.333

$1.183.333 Auxiliar A: $1.171.091

$1.171.091 Auxiliar B: $1.178.740

$1.178.740 Auxiliar C: $1.203.985

$1.203.985 Auxiliar Especializado A: $1.180.274

$1.180.274 Auxiliar Especializado B: $1.194.041

$1.194.041 Vendedor A: $1.171.091

$1.171.091 Vendedor B: $1.194.044

$1.194.044 Vendedor C: $1.201.690

$1.201.690 Vendedor D: $1.218.519

Los montos reflejan el impacto transitorio de las sumas no remunerativas.

Qué pasará en los próximos meses

Durante enero, febrero y marzo, los empleados de comercio percibirán $100.000 mensuales en sumas no remunerativas ($60.000 + $40.000). Al no tener carácter remunerativo, no generan aportes jubilatorios ni inciden en el aguinaldo.

Según lo acordado, esos montos se incorporarán al salario básico en abril de 2026, modificando formalmente las escalas. Además, el convenio incluye una cláusula de revisión en marzo, cuando las partes volverán a analizar la evolución de la inflación y la necesidad de una recomposición salarial más profunda.