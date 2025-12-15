Encuesta nacional: la economía mejora en la percepción, aunque sigue dominando el pesimismo

La percepción sobre la situación económica volvió a mostrar una mejora en noviembre y se ubicó en niveles similares a los registrados en septiembre. Según el relevamiento, el 57% de los encuestados considera que la economía está peor que hace un año, mientras que un 41% cree que está mejor, seis puntos más que en la medición anterior. Aunque el dato marca un alivio en el humor social, el balance general continúa siendo negativo. El estudio confirma que el piso de pesimismo se alcanzó en agosto y que, desde entonces, las expectativas comenzaron a recuperarse de manera gradual. Sin embargo, el repunte todavía no alcanza para instalar una percepción mayoritaria de mejora sostenida ni despeja las dudas sobre el rumbo económico de mediano plazo.

El 57% considera que la economía está peor que hace un año, aunque mejora la percepción respecto del mes anterior.

Expectativas a un año

Al proyectar la situación económica a los próximos doce meses, el escenario aparece prácticamente dividido. Un 46% de la población cree que la economía estará mejor dentro de un año, mientras que un 50% considera que estará peor, lo que deja un saldo negativo acotado pero persistente.

La lectura del futuro económico está profundamente condicionada por la identificación política. Entre los votantes de La Libertad Avanza, el optimismo es dominante y supera el 80%, mientras que entre los votantes de Fuerza Patria el rechazo al rumbo económico alcanza niveles cercanos al 95%. La brecha confirma que la economía sigue siendo uno de los principales factores de polarización política.

Economía e inseguridad, al tope del malestar social

La incertidumbre económica se consolida como uno de los principales factores de preocupación social y alcanza al 63% de los encuestados, apenas por detrás de la inseguridad, que volvió a ocupar el primer lugar del ranking.

En tercer término aparece la falta de propuestas para el crecimiento, señalada por más de la mitad de la población. El dato refleja que, aun con cierta mejora en las expectativas, persisten dudas sobre la capacidad del modelo económico para generar desarrollo, empleo y previsibilidad.

Las expectativas a un año muestran recuperación, pero sin mayoría optimista y con fuerte polarización política.

Entre los sectores opositores al Gobierno, los ajustes económicos, la inflación y la dificultad para sostener el consumo cotidiano aparecen como las principales alarmas. La encuesta detecta además un aumento significativo de la preocupación por la inflación entre votantes peronistas, que creció con fuerza respecto del mes anterior.

El consumo interno sigue siendo uno de los puntos más frágiles del escenario económico. Solo un 36% cree que se recuperará en algún momento de 2026, mientras que un 44% no espera una mejora. El contraste vuelve a ser político: entre los simpatizantes libertarios, la expectativa de recuperación se multiplica y se vuelve mayoritaria.

El relevamiento deja una conclusión clara: el humor económico muestra señales de alivio, pero no de confianza plena. La mejora en las expectativas convive con una evaluación negativa del presente y con un alto nivel de incertidumbre sobre el impacto real del rumbo económico en la vida cotidiana. En ese equilibrio inestable se mueve hoy la percepción social de la economía: menos caída libre, más espera, pero todavía lejos de una sensación de recuperación consolidada.