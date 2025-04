Exequiel 'Teke' Romero confirmó su candidatura y descartó una alianza con el oficialismo

El libertario Exequiel "Teke" Romero reafirmó sus intenciones de ser candidato a gobernador de Corrientes. "Yo no me bajo de mi candidatura a gobernador porque necesito darle a la gente que está conmigo el respaldo y convicción de que no me voy a vender por dos mangos con cincuenta como siempre hicieron todos los políticos", afirmó el líder del presidente del Partido Ahora al referirse a sus pretensiones políticas.

A su vez, se le consultó sobre si tiene relación con Karina Milei y respondió que "ella es la persona de mayor confianza de Javier Milei y la que de alguna manera arma el esquema electoral de la Libertad Avanza. Quizás en algún momento conversemos sobre la posibilidad que tiene el partido en la provincia y las alternativas".

En diálogo con RadioDos agregó que "el otro día se habló de la alternativa, que no sé qué tan cierto será, de una alianza con el oficialismo. No la descarto ni la tomo, pero el espacio de Teke Romero se va sentar conversar con la Libertad Avanza o no dependiendo de lo que nosotros queremos de acá en adelante".

Empieza la recorrida

Por otra parte, comentó que con integrantes de su espacio comenzarán a recorrer diferentes puntos de la provincia. además, adelantó que tendrán candidatos propios en algunas localidades y que, en otras, tal vez, lleguen a algún tipo de alianza política. "El sábado vamos a presentar nuestros candidatos en Itatí y Ramada Paso. Luego, el domingo lo haremos en Virasoro", informó.

Posteriormente aseguró que el límite de alianza es el kirchnerismo, y sobre la posibilidad de unirse al gobierno provincial dijo: "Es imposible que hagamos alianza con algunas de las estructuraras tradicionales".

Por último, dijo que no viene charlando con Lisandro Almirón porque "no hay nada de qué hablar". "Creo que un partido político es un conjunto de personas que pueden llevar adelante ideas, y si no coincido con esa persona no hay mucho de qué hablar. Así como no hablo con él tampoco lo hago con otros dirigentes", sentenció.