Exvice de Caputo a favor de la eliminación total del cepo: "Lo primero que podría hacer el gobierno es avanzar en ese sentido"

El exviceministro de Economía de la actual gestión, Joaquín Cottani, volvió a pronunciarse a favor de la eliminación total del cepo cambiario para que “entren capitales con más facilidad”.

“Yo creo que hay una especie de contradicción entre lo que por un lado dice el gobierno y por el otro hace”, sostuvo en declaraciones al streaming Ahora Play.

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“Abrir el mercado”

“Lo que dice el Gobierno en el sentido de que hoy prácticamente en los hechos, no en lo formal, el mercado opera con libertad sobre todo a partir de la liberalización del pago de dividendos de las empresas, es cierto”, recordó Cottani.

“Pero entonces por qué no abrir el mercado, y dar una señal buena que permita que entren capitales con más facilidad”, se preguntó en diálogo con Claudio Jacquelin y Giuliana Maglietti.

Y luego completó: “Por qué no extender los beneficios del RIGI en lugar de crear Súper RIGI, o sea generar los mismos incentivos para todos los sectores incluso los que hoy están padeciendo”.

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Contra el cepo

Además señaló que “en la medida en que la gente no crea que hay un problema de tipo de cambio, y es por eso que el Gobierno se resiste y que el Banco Central se resiste a liberarlo completamente, entonces aparecen esas dudas”.

“Desde ese punto de vista se van achicando los tiempos y lo primero que podría hacer el gobierno es avanzar en ese sentido”, concluyó Cottani.