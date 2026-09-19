Ferraro afirmó que hay una "tentación autocrática de Milei bajo la excusa de la soberanía nacional"

El diputado nacional Maximiliano Ferraro aseguró que “el objetivo” del presidente Javier Milei “es tener una herramienta de persecución política penal bajo la excusa de proteger a la nación de campañas de desinformación promovidas o financiadas por actores extranjeros”.

“En el proyecto de ´Soberanía Nacional´ Javier Milei & Cía metieron el artículo 111 que crea un nuevo tipo penal inspirado en Putin, Orbán, Erdoğan, Maduro y Bukele”, denunció.

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“Persecución política penal”

“Cuando Cerimedo las hacía a favor del Presidente, financiadas por la derecha global, no se los vio tan preocupados. Si fuese ley, Cerimedo debería estar preso”, afirmó el diputado de la Coalición Cívica.

“Y hay otro antecedente más... Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, reconoció públicamente el respaldo que le dio a Milei para ganar las elecciones legislativas. ¿Cómo se compatibilizaría ese tipo de intervención extranjera con el primer párrafo del artículo 225 bis?”, ejemplificó.

“No es que se arrepientan. Esto forma parte de la tentación autocrática de Milei, tener una herramienta penal para disciplinar y perseguir a otros”, denunció Ferraro.

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“Ambigüedades peligrosas”

Además consideró que “el artículo está lleno de ambigüedades peligrosas”. “La tipificación del delito de desinformación también exige discutir el deber de información del Estado. El Gobierno tiene la obligación de informar con transparencia. Los ciudadanos, periodistas y dirigentes tenemos derecho a analizar esa información, cuestionar su veracidad y expresar opiniones diferentes. El Estado no puede arrogarse el monopolio de la verdad ni convertir en delito la crítica a sus propias versiones”, expresó el legislador.

“Como ya planteamos con el proyecto de regulación de lobby, los tipos penales requieren precisión, límites claros y garantías. No alcanza con invocar un objetivo legítimo. La defensa de la soberanía sobre Malvinas y el Atlántico Sur no puede habilitar cualquier cosa”, concluyó Ferraro.