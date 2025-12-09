Fuerte controversia en Diputados de Corrientes: el oficialismo removió a la ex candidata de Milei de la Secretaría Parlamentaria

Una fuerte controversia se desató este martes en la Sesión Preparatoria de la Cámara de Diputados de Corrientes, que culminó con la remoción de la Secretaria Parlamentaria, la Prosecretaria y el Secretario de Comisiones a instancias del bloque oficialista.

La decisión afectó directamente a Evelyn Karsten, quien hasta ese momento se desempeñaba como Secretaria Parlamentaria y que fue candidata a vicegobernadora por La Libertad Avanza en las últimas elecciones.

Visiblemente afectada, Karsten criticó la metodología: “No es la forma de remoción, avanzaron de una manera irregular”. Atribuyó la movida a una "cuestión política": “Yo fui candidata a vicegobernadora por La Libertad Avanza y eso molestó al oficialismo que impuso los números violando las normas”.

El cruce entre Cassani y Ast

El punto de máxima tensión se dio tras la asunción de los nuevos diputados, cuando Norberto Ast (oficialismo) solicitó la renovación de los cargos funcionales, argumentando que se trata de una "potestad del cuerpo" y un "acto institucional" amparado en la Constitución provincial. Ast pidió que la moción fuera tratada sobre tablas y mediante votación nominal.

El diputado de ELI y expresidente del Cuerpo, Pedro "Perucho" Cassani, reaccionó con dureza, señalando que avanzar con una resolución de ese tipo era de "una nulidad absoluta".

Cassani argumentó en contra de la legalidad de la medida:

Violación al reglamento: sostuvo que la propuesta va "a contrapelo" de lo que establece el propio reglamento.

Invalidez temporal: remarcó que los diputados recién juraron y "todavía no están en el mandato" , ya que este comienza a las 00 horas del 10 de diciembre .

Abuso de poder: dejó en claro su postura de opositor al afirmar que "una elección no da derecho a hacer lo que se quiera" y sentenció que "la mayoría parlamentaria no te da derecho al atropello".

Tras ratificar que la votación sería de "nulidad absoluta", Cassani pidió autorización para abstenerse y se retiró del recinto con gestos de disconformidad.

Nuevas autoridades funcionales

Pese a la controversia y los reclamos de Cassani, la mayoría parlamentaria avanzó con la votación y se eligieron las nuevas autoridades funcionales en un claro acuerdo entre el oficialismo y un sector de la oposición: