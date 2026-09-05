Grabois sobre el giro de Milei en la cuestión Malvinas: "Ganamos la batalla cultural"

El diputado nacional Juan Grabois sostuvo que “aunque sea el peor gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien” al pronunciarse sobre el mensaje del presidente Javier Milei en relación a la cuestión Malvinas.

“Bienvenido el cambio de 180 grados de Milei que pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina”, agregó en una publicación de la red social “X”.

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“Ganamos la batalla cultural”

“ Los "kelpers" son efectivamente población implantada y no les asiste el derecho a la autodeterminación”, argumentó el legislador de Fuerza Patria.

“Ganamos la batalla cultural”, remarcó Grabois. Aunque luego aclaró: “Ahora no seamos inocentes porque, diría Jauretche, la cuestión no es cambiar de collar sino dejar de ser perros”.

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“Que Milei no vuelva a su pasada postura entreguista”

Además consideró que “hay que estar muy atento de que la base de Ushuaia no se la dejen a los yankees”.

“Y que Milei no vuelva a su pasada postura entreguista cuando se termine el problema de money entre su papi Trump y los británicos por el financiamiento del colonialismo en Medio Oriente”, concluyó Grabois.

Tanto el discurso en cadena nacional de Milei como la publicación de Grabois despertó distintos tipos de comentarios entre los usuarios de la mencionada red social.