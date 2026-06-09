Hace diez días salió a visitar a su mamá y desapareció: desesperada búsqueda de Jonathan Blanco

Mientras la desaparición de Axel González concentra buena parte de la atención pública, en el Chaco otra familia atraviesa una angustia que crece con el paso de las horas. Este martes se cumplen diez días sin noticias de Jonathan Blanco, el joven que salió de su casa el pasado 30 de mayo y nunca regresó.

Según reconstruyeron sus familiares, Jonathan se despidió diciendo que iría a visitar a su madre, quien se encontraba trabajando en el aeropuerto. Antes de salir, les aseguró que volvería para compartir una comida en familia.

"Me dijo que iba a visitar a mi mamá y que volvía para comer unas pizzas que yo estaba haciendo", recordó Mariel, una de sus hermanas. Sin embargo, el joven jamás llegó a destino y desde entonces nadie pudo establecer con certeza qué ocurrió.

Al notar que no respondía los llamados ni los mensajes, sus allegados comenzaron una búsqueda desesperada que incluyó recorridos por distintos sectores de Resistencia.

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"Eran alrededor de las cuatro y media o cinco de la tarde cuando salimos a buscarlo. Fuimos por la zona del aeropuerto, recorrimos el centro y los lugares que él frecuentaba, pero no lo encontramos", relató su hermana en declaraciones a Radio Libertad.

Esa misma noche realizaron la denuncia y, desde entonces, aseguran que no dejaron de recorrer hospitales, plazas, rutas y barrios de Resistencia, Fontana y Puerto Tirol, siguiendo cada dato que pudiera ayudar a encontrarlo.

La familia explicó además que Jonathan atravesaba un tratamiento médico y tomaba medicación para dormir, aunque remarcaron que no padecía una enfermedad grave y que sus médicos alentaban una reinserción paulatina a las actividades cotidianas.

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El hallazgo del celular abrió una pista que todavía no tiene respuestas

Uno de los momentos más importantes de la investigación se produjo cuando una pareja de pescadores encontró el teléfono celular del joven en una zona cercana a las vías del tren, en jurisdicción de Puerto Tirol.

El dispositivo quedó secuestrado e incorporado a la causa, pero sus familiares aseguran que aún no recibieron información sobre los resultados de las pericias.

"Sabemos que el celular está en la fiscalía, pero no nos dijeron nada más. Necesitamos saber por dónde anduvo, qué recorrido hizo y si pueden rastrear las antenas", sostuvo Mariel.

A partir de ese hallazgo se desplegaron rastrillajes con drones, perros especializados y recorridas terrestres en el sector, aunque hasta el momento los operativos no permitieron localizar al joven.

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"No sabemos qué pensar"

Durante estos diez días surgieron versiones sobre posibles avistamientos de Jonathan en distintos puntos de Fontana, pero ninguna pudo ser corroborada por los investigadores.

"No sabemos si está perdido en algún monte, si siguió caminando o si está en alguna casa. No sabemos qué pensar", expresó su hermana.

La familia insiste en que Jonathan no tenía amistades cercanas ni vínculos conocidos en las zonas donde aparecieron las últimas pistas y reclama una mayor difusión del caso para ampliar la búsqueda.

"Entendemos que hay otros casos de personas desaparecidas que también necesitan atención, pero les pedimos que no se olviden de mi hermano. Ya son diez días de mucho dolor y no sabemos dónde está", agregó.

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De acuerdo con la descripción aportada por sus familiares, Jonathan Blanco mide aproximadamente 1,85 metros, es de contextura robusta y al momento de desaparecer vestía un buzo canguro con mangas negras y frente color morado, una remera amarilla, pantalón negro, zapatillas oscuras marca Olympus y anteojos. Además, tiene una pequeña barba y cabello castaño claro.

Ante cualquier información sobre su paradero, la familia solicita comunicarse con la Policía del Chaco o con el servicio de emergencias 911.