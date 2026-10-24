Jorge Asís: “El gobierno está acabado, así reelija”

El analista político Jorge Asís afirmó que “el gobierno está acabado, así reelija” porque “el plan económico no resiste”.

“Tenemos un gobierno que razonablemente pretende reelegirse. No creo que lo cometan. Creo que hay un sector muy fuerte de lo que Macri como un acierto denominó ´círculo rojo´ que parece que le gusta alguna líneas, algunas cuestiones del modelo y demás, pero están absolutamente en desacuerdo con las maneras que tiene el presidente de la república”, evaluó.

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“El gobierno está acabado”

Además señaló que Javier Milei “hizo un papelón en España porque la verdad ir a España, y agredir al primer ministro español es una tontería”. “Eso puede ser desfavorable para los propios que él quiere defender”, puntualizó.

“Creo que el gobierno está acabado, así reelija”, aseveró en declaraciones al programa “Termómetro Social” del streaming “El menjunje”, conducido por María Belén Ludueña.

“Está con un problema. Hoy tiene una alianza con el PRO que no termina de concretarse, pero que todo esperan por lo menos en la Capital (que se concrete), que es donde más le interesa al PRO que es su base”, analizó el escritor.

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Peronismo

“Ves los medios y hay un antikirchnerismo, que en realidad es un antiperonismo muy fuerte. Hoy Milei está sostenido en gran parte por ese antiperonismo que cree que volver a lo anterior sería un retroceso. No creo que sea así. Hay tantos dirigentes de primer nivel en el peronismo que prácticamente no son conocidos”, interpretó en otra parte de la nota.

También consideró que “la interna permanente que se maneja ahí, es entre Kicillof contra la Doctora (Cristina Kirchner), que es una interna incomprensible, casi irracional”.

“Kicillof arrastra una especie de oxímoron porque él cree que puede llegar a tener votos propios, y los votos de él son votos kirchneristas. Hasta con K empieza su apellido”, aseveró Asís.

“El anti Milei yo lo llamó a Uñac porque es exactamente lo opuesto (de Milei) . Yo creo que la próxima disrupción en la Argentina es la normalidad. Un tipo con el pelito corto que pueda tener un saquito azul, un pantalón gris, que sea un buen gestor. El tema outsider ya con este muchacho (Milei) se agotó”, finalizó Asís.