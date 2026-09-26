Jorge Asís: “Hoy cualquier dirigente peronista que se elija está en condiciones de ganar"

El analista político Jorge Asís aseguró que “hoy cualquier dirigente peronista que se elija está en condiciones de ganar” en las elecciones presidenciales 2027.

Además argumentó en diálogo con Candelaria De la Sota y Juan Manuel Barca de “Ahora play” que “no hay ningún peronista que participe de la división del peronismo”.

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Elecciones 2027

“Este es el peronismo del año par, y en el año par se discute liderazgo. Se resuelve en el año impar que es electoral”, explicó el periodista.

Y luego completó: “Ahí es donde tienen que probar los dirigentes peronistas si son buenos ganadores o buenos perdedores”.

“Yo creo que existe alternativa. La alternativa es hoy oponerse al modelo Milei”, analizó en otra parte de la entrevista.

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“El fenómeno Milei está bastante débil”

Desde su análisis, “el gobierno del fenómeno Milei está bastante débil”. “No es que perdió centralidad, la tiene a la centralidad pero me parece que está en una especie de decadencia”, aclaró.

“En realidad después del episodio con Paolo Rocca se registró lo que yo en porteño básico llamo una fuerte picada de boleto del Círculo Rojo al presidente Milei”, recordó el escritor.

“No es casualidad que en simultáneo empiezan a aparecer otras alternativas para el mismo electorado de derecha o de centro derecha”, interpretó Asís.

“Porque sinceramente me cuesta separar la candidatura de Jorge Brito, de Daniel Hadad, de Carlos Melconian y eventualmente la señora Victoria Villarruel, separadas de esta sensación de disconformidad que genera el gobierno de Milei en este momento”, concluyó el analista político.