Julio Bárbaro: "Adorni es un distractor, te muestran para allá porque están afanando acá"

El analista político Julio Bárbaro aseguró que el jefe de Gabinete Manuel Adorni es un “distractor” para que no se hable de lo que “están afanando”.

“Yo creo que es el muleto ese. Atrás de eso está (Luis) Caputo queriéndose llevar las cosas afuera grandes. Las privatizaciones es el nombre científico del afano. En el lunfardo dicen afano, en la ideología dicen privatización”, afirmó en declaraciones al streaming “Ahora Play”.

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Qué dijo Julio Bárbaro de Adorni

“Discutir sobre el bobo en un país donde bajaron los impuestos a los coches de lujo y a los yates, y les bajaron el subsidio a los discapacitados. Eso se llama perversión”, agregó.

“Pobre Adorni, yo lo veo y me da pena. Es como Fantino, mirá si tiene una idea. (Fantino) me agarró una vez en la calle y me dijo ´yo con usted no puedo hablar porque es hegeliano´. Yo me fui y digo ¿será una ofensa? Yo anduve con un libro de Hegel debajo del brazo”, ironizó Bárbaro.

Además señaló que Adorni “es un distractor”. “Te muestran para allá porque están afanando acá”, enfatizó en diálogo con Claudio Jacquelin y Giuliana Maglietti.

“Son los chicos en el ring raje. Este gobierno vino para llevarse lo que pueda y se lo va a llevar. Todavía están asustados de que los pusieron ahí”, aseveró.

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Peronismo

También se refirió a la propuesta del diputado Miguel Pichetto para que el Congreso anule la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Cuando Pichetto dice la libertad de Cristina, le paga Milei, le garpa Milei. Porque con la libertad de Cristina perdemos la elección y la gana la derecha”.

“El tema es secundario al presente. El presente de la política es gestar una alternativa digna y salir del antagonismo”, insistió el analista político.

“A Milei lo hereda Patricia Bullrich y se lo lleva puesto. Fui mi amiga. Creo que tiene una pasión por la política que nunca tuvo Mauricio Macri”, evaluó en otra parte de la entrevista.

Por último expresó que “Kicillof si se saca de encima a Cristina y a Massa es un excelente candidato” porque “nunca fue manchado por los negocios”.