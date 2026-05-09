Julio Bárbaro: "Milei no va a ser reelecto"

El analista político Julio Bárbaro fustigó la gestión del presidente Javier Milei, a la que comparó con el kirchnerismo por su carácter "sectario", y advirtió sobre la desaparición de la clase media y el endeudamiento bajo un modelo que prioriza a los sectores más ricos.

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“Milei no va a ser reelecto”

"Ya está Milei no va a ser reelecto por eso Caputito y Sturzenegger, que no sé cuál de los dos es más estafador, están apurados en llevarse lo que puedan y dejarnos endeudados. Con el cuento de que baja el riesgo país, no paramos de endeudarnos", agregó en declaraciones a Radio Galáctica difundidas por LS Clipping.

"Yo digo que el kirchnerismo y el mileísmo son dos sectas que llevan a la destrucción del país”, enfatizó Bárbaro.

En relación con el impacto social de las medidas económicas y la falta de reactivación, el analista destacó la vulnerabilidad de los sectores productivos y la preocupante estratificación de la sociedad.

En ese sentido señaló que el esquema actual plantea "la idea es 30% de ricos, 70% de miserables, no ya de pobres".

Además cuestionó el cambio de paradigma cultural y político que atraviesa la nación al alejarse de las raíces históricas de integración europea para adoptar un esquema de exclusión, afirmando que "nosotros salimos del modelo europeo e ingresamos al estadounidense, esa imbecilidad de Miami”.

“Ahora quieren traer un bobo que habla de Miami, sería importar el presidente, ya sería la dependencia sos colonia total", recalcó.

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Qué dijo Julio Bárbaro sobre Kicillof

Por último consideró que "(Axel) Kicillof es hoy una opción porque es el único que no tiene acusaciones y se sabe que no le interesa la guita”.

“Ahora si es capaz de sacarse de encima a Cristina y a Massa. Si puede es candidato; si no puede no lo es", concluyó Bárbaro.