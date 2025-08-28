La empresa de correos Andreani explicó cómo se realizará la transmisión del escrutinio provisorio en Corrientes

En medio de especulaciones y denuncias por parte de la oposición, los representantes de la empresa de correos Andreani expusieron los detalles de su trabajo para el proceso eleccionario de la provincia de Corrientes.

En el subsuelo del Poder Judicial, el gerente de operaciones, Jorge Brito, y el gerente de Tecnología, Sebastián Sarasate, explicaron cómo se realizará la logística, la seguridad y el escrutinio provisorio.

Según explicaron, el operativo de Andreani abarca la distribución de las 2.808 urnas en las 338 escuelas de toda la provincia. Para esto, la empresa cuenta con tres nodos principales en Corrientes Capital, Corrientes Interior y Goya, además de siete nodos móviles apostados en comisarías por cuestiones de seguridad, en localidades como Esquina, Curuzú Cuatiá, Mercedes, Paso de los Libres, Santo Tomé, Ituzaingó y Bella Vista.

Cronograma y custodia de las urnas

El operativo, que comenzó el pasado martes, continuará este viernes con la entrega de las urnas correspondientes a la capital y Gran Corrientes. Todo el material, que ya está siendo preparado en una planta de Andreani en la Ruta 12 con custodia policial y de bomberos, será distribuido este sábado a partir de las 6 de la mañana en 145 unidades de la empresa.

Cada una de esas unidades cuenta con asignaciones de 1 a 4 establecimientos de votación y, para mayor seguridad, estará acompañada por un oficial de policía que viajará en el vehículo hasta el centro de votación.

De esta manera, se garantiza que las urnas llegarán a la primera escuela a las 8 de la mañana.

El escrutinio provisorio y la vuelta de las urnas

Una vez que termine la votación el domingo a las 18, el personal de Andreani se encargará de tomar una foto del telegrama (el documento con el escrutinio de la mesa) y enviarlo de forma inmediata al centro de datos, donde se obtendrá el escrutinio provisorio. Será en formato JPG y PDF.

Luego de la transmisión, el mismo personal se encargará de retirar las urnas de los centros de votación y llevarlas a la Legislatura para su resguardo.

Las funciones del personal de Andreani también incluyen la entrega de urnas a los presidentes de mesa, la designación de autoridades en caso de ausencia y el relevamiento de datos para el posterior pago a las autoridades de mesa.

La transparencia y la seguridad como clave en el proceso electoral

La detallada exposición de Andreani sobre su operativo busca llevar tranquilidad a la población en la recta final del proceso eleccionario. En un contexto de acusaciones y denuncias, la transparencia en la distribución, custodia y transmisión de datos se vuelve fundamental para garantizar la integridad de los comicios.

Con una compleja logística que involucra a cientos de personas y vehículos, la empresa de correos reafirma su rol como pilar clave para el correcto desarrollo de las elecciones en Corrientes, demostrando que la seguridad y el cuidado de cada voto son una prioridad.