La oposición chaqueña impulsa una ley para congelar tarifas y frenar cortes de luz y agua

Diputados del interbloque Frente Chaqueño presentaron un proyecto de ley para suspender los aumentos aplicados este año en las tarifas de Secheep y Sameep y evitar que los usuarios sufran cortes de los servicios esenciales por falta de pago.

La iniciativa propone dejar sin efecto las subas aprobadas durante febrero y marzo, retrotraer los valores vigentes y establecer una vigencia de 180 días para la medida.

Además, el texto contempla la suspensión de los cortes, interrupciones del suministro, retiro de medidores y cualquier otra acción que implique la pérdida del acceso a la energía eléctrica o al agua potable por deudas.

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El proyecto también prevé planes de financiación

La propuesta legislativa establece que ambas empresas estatales deberán instrumentar planes especiales de regularización y financiación para los usuarios alcanzados por la medida, con el objetivo de facilitar el pago de las obligaciones acumuladas.

Desde el bloque opositor sostuvieron que el contexto económico provincial obliga a revisar la política tarifaria y cuestionaron que, mientras se aplican restricciones sobre los salarios públicos, no existan límites para los aumentos en los servicios.

"El gobernador Zdero ha reconocido las restricciones financieras de la provincia, y con ese argumento congeló y hasta confiscó salarios, pero no puso ningún tipo de límite al 'pass through' energético: todos los costos los pagan los ciudadanos", señalaron.

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Críticas al oficialismo por el tratamiento del proyecto

Los legisladores también expresaron su preocupación por la posibilidad de que la iniciativa no sea debatida durante la sesión ordinaria prevista para este miércoles.

En ese marco, afirmaron que "si tuvieron la audacia de congelar los sueldos, que ahora tengan la valentía de congelar los aumentos de la energía" y advirtieron sobre el impacto de las tarifas en los hogares y en la actividad económica.

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"Es fácil ser el mejor alumno del presidente Milei si el costo lo pagan los trabajadores, los jubilados, las personas con discapacidad, los comercios y las pymes. ¿Pero quién se hace cargo de las miles de familias que volvieron a la Edad Media, sin luz, sin agua corriente, y de todas las empresas cerradas?", manifestaron.

El proyecto busca que, mientras dure la suspensión propuesta, los usuarios no sufran la interrupción de servicios esenciales y puedan acceder a mecanismos de refinanciación de sus deudas.