Ley de Narcomenudeo: Valdés firmó el decreto y regirá en Corrientes desde el 1 de febrero

En el marco del egreso de la 6ª Promoción de Cabos de la Policía de la Provincia, el gobernador saliente Gustavo Valdés confirmó una decisión crucial en materia de seguridad: la firma del decreto para la reglamentación de la Ley de Narcomenudeo.

La UNNE estrena paneles solares que ahorrarán $ 120 millones anuales

"El día de ayer hemos firmado el decreto reglamentario de lo que es la Ley de Narcomenudeo, así que vamos a estar implementándolo a partir del primero de febrero," aseguró el mandatario en el que fue su último acto al frente del ejecutivo provincial.

Valdés reconoció que la implementación de la ley requerirá la incorporación de "mayores recursos humanos" y destacó que la medida es fundamental para la seguridad futura de Corrientes.

Narcomenudeo vs. microdelito

El gobernador enfatizó la relación directa entre el narcomenudeo y el crecimiento de la violencia urbana, señalando que combatir el tráfico a pequeña escala es, al mismo tiempo, combatir el "microdelito" que se observa permanentemente en las calles.

Valdés explicó la necesidad de actuar para "evitar la violencia, el choque entre aquellas personas que terminan disputándose territorio", un escenario que se observa en los grandes centros poblacionales. Subrayó que el trabajo debe ser articulado con inteligencia policial, inteligencia criminal, Justicia Federal y Justicia Provincial.

Juan Pablo Valdés presentará su gabinete el 11 de diciembre y no confirmó si habrá bono navideño

Refuerzo policial y balance de gestión

El anuncio de la nueva ley se dio durante la ceremonia de egreso de 650 efectivos que conforman la 6ª Promoción de Cabos de la Policía de la Provincia, un refuerzo clave para implementar la nueva normativa.

Valdés aseguró que la fuerza provincial está "absolutamente fortalecida" y realizó un balance de su gestión en seguridad:

Se mejoró la flota de patrulleros .

Se repararon y crearon nuevas comisarías .

La escuela de policía está "prácticamente nueva" y la "más moderna del norte argentino".

"Evolucionamos mucho y hoy estamos preparados de otra manera, de otra forma, en lo que respecta materia de seguridad," concluyó.