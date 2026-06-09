Lo atacaron más de 10 hombres, quedó inconsciente y la Policía detuvo a dos jóvenes

Una brutal golpiza ocurrida durante la madrugada en la ciudad de Resistencia terminó con un joven hospitalizado y dos personas detenidas. El hecho se registró en inmediaciones de calle Lestani al 900, donde la Policía encontró a la víctima tendida sobre la vía pública con visibles heridas.

El procedimiento comenzó alrededor de la 1:10, cuando efectivos de la Comisaría Octava Metropolitana acudieron al lugar tras un aviso recibido a través del sistema de emergencias 911 que advertía sobre un desorden.

Al llegar, vecinos de la zona relataron que entre 10 y 12 hombres habían atacado físicamente a un joven y escaparon al advertir la presencia de los patrulleros.

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La víctima sufrió una fractura nasal y varios traumatismos

En el lugar, los agentes identificaron a un hombre de 24 años, quien presentaba múltiples lesiones y, poco después de brindar sus datos, perdió el conocimiento.

Una ambulancia lo trasladó al Hospital Julio C. Perrando, donde los médicos diagnosticaron fractura de nariz y distintos traumatismos, aunque indicaron que permanecía consciente y fuera de peligro.

Según su propio testimonio, antes del ataque había estado consumiendo bebidas alcohólicas y fue agredido inicialmente por dos jóvenes, a quienes logró identificar. Después, otras personas se habrían sumado a la golpiza.

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Dos sospechosos fueron detenidos y buscan al resto del grupo

Con los datos aportados durante la investigación, personal de la División Patrulla Preventiva localizó y demoró a los dos presuntos agresores señalados por la víctima. Se trata de jóvenes de 23 y 20 años, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2.

Por orden del equipo fiscal interviniente, ambos fueron notificados de su aprehensión en una causa por supuestas lesiones, mientras continúan las diligencias para reconstruir la secuencia del ataque e identificar a las demás personas que habrían participado del hecho.