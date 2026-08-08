Maslatón a Bausili: "El país dirigido por ustedes avanza hacia el desastre económico total"

El analista financiero Carlos Maslatón criticó al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por la política cambiaria del gobierno del presidente Javier Milei.

“El país avanza hacia el desastre económico total”

“Gracias Bausili por confirmar que en Argentina no hay mercado libre ni flotante de cambios y que, gracias a ustedes, el país es artificialmente caro y que dirigido por ustedes avanza hacia el desastre económico total”, agregó.

Así comentó en la red social “X” una noticia periodística referida a la justificación de la intervención del Tesoro en el mercado cambiario.

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“No es asunto entre privados”

Además en otro posteo se refirió a la posición del gobierno acerca de los deudores morosos. “Pobre Bausili, la crisis de deuda privada argentina y el default de millones de deudores explotados y esclavizados lo va a destruir, a él como presidente eterno del BCRA que quiere ser”, vaticinó.

“Bausili sabe bien que no es asunto entre privados sino una tragedia macroeconómica que crearon él, Caputo y Milei”, aseguró el analista financiero.

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Cuáles son las tres opciones para deudores, según Maslatón

Por último consideró que "el gobierno de Milei, desde ahora hasta el final de su mandato, tiene tres opciones lógicas con respecto a los millones de argentinos fundidos y endeudados".

Y Maslatón concluyó:



"1) Dejar que avance el default y sufrir un 2001.



2) Proceder de pleno derecho a desagiar todas las deudas.



3) Aceptar la licuación inflacionaria".