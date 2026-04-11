Maslatón: "En primera viajan los boludos y los cagadores, Adorni es las dos cosas al mismo tiempo"

El analista financiero Carlos Maslatón volvió a criticar con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la investigación sobre su patrimonio y supuestos vuelos atribuidos al funcionario.

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“En primera viajan los boludos y los cagadores”

“Siempre lo dije y lo posteo desde hace décadas: en primera viajan los boludos y los cagadores. Adorni es las dos cosas al mismo tiempo”, sostuvo el consultor.

“El tipo sintió que tenía una vida llena de privaciones. Entonces llegó al poder y le dijo a la esposa "ahora nos paramos, hay que levantarla en pala", todo eso mientras la iba de moralista, difamaba a los demás e insultaba periodistas”, agregó Maslatón en una publicación de “X”.

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“Estos tipos están locos y vinieron a robar"

“Este es el peor de los afanos de Adorni y el más inmoral de todos”, aseguró en otro posteo de la mencionada red social.

“¿Cómo vas a ser funcionario político del Estado y contratar a tu esposa para que le venda al Estado cursos truchos que no sirven para nada?”, se preguntó Maslatón.

Y luego concluyó: “Estos tipos están locos y vinieron a robar. Otra vez el liberalismo quemado por la corrupción”.

Días atrás el consultor afirmó que “el plan económico está colapsando" y que "el Gobierno está en clara decadencia”.

Además advirtió sobre el fracaso de las políticas actuales, denunció una "decepción moral" y alertó sobre un escenario de conflicto social debido al encarecimiento del costo de vida.