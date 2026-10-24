Maslatón: "No tienen tiempo político ni tienen tiempo económico para darlo vuelta"

El analista financiero Carlos Maslatón aseguró que “a veces no hace falta esperar tres años para darte cuenta que esto iba a fracasar”, y que era “totalmente previsible desde el primer momento” al analizar la gestión económica del gobierno del presidente Javier Milei.

“En diciembre de 2023 cuando anuncian este plan, copia del de Martínez de Hoz con Videla del año 78, ya sabíamos que esto iba a ser un desastre total”, recordó el abogado.

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“No lo pueden dar vuelta ahora”

“Siempre hacen lo mismo, sobrevalúan la moneda nacional, atrasan el dólar, pagan tasas de interés para que eso que ellos quieren se mantenga, arruinan todo el sistema de precios del país, lo hacen no competitivo, lo hacen no viable. Encima emiten dinero, crean inflación reprimida, y la economía totalmente recesiva y parada”, analizó Maslatón.

“Tres años de balde perdieron. Ahora la pregunta es: ¿Lo pueden dar vuelta ahora? No, de ninguna manera. No tienen ni tiempo político ni tienen tiempo económico”, agregó en diálogo con Gustavo Sylvestre de Radio 10.

“Yo no dudo que este modelo no va a continuar después del 10 de diciembre del próximo año”, remarcó.

Además señaló que “van a ser impotentes frente a la posibilidad de darlo vuelta ya”. “La última oportunidad que tuvo Milei para cambiar esto cuando le fue bien en las parlamentarias de hace un año pero ahora ya está”, puntualizó.

“Ahora ya está porque tiene que cambiar todo el sistema de precios del país. Tenés que ir a un dólar mucho más alto que ahora, y eso si bien va a ser beneficioso en el mediano plazo, en el corto plazo a él le va a generar unos cimbronazos que no lo va a poder explicar porque vas a tener un aumento de la inflación nominal importante”, evaluó.

Y luego aclaró: “No vas a tener hiperinflación, pero este tema de 2% mensual, se puede ir a 4, 5 , 6 o más”.

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“Va a llegar mal la economía”

Cuando se le preguntó cómo llegaría la economía a las elecciones del año próximo, Maslatón respondió: “Va a llegar mal la economía, va a llegar con una corrida cambiaria, va a llegar con una corrida bancaria sobre los depósitos en dólares, va a llegar con recesión, va a llegar con lo que se llama riesgo país mucho más arriba que esto, va a llegar con la bolsa de valores para abajo”.

Por último consideró que “si Milei intentase un salvataje norteamericano sería peor todavía”. “Es una pésima señal para los mercados que vos tomes y te muestres nuevamente débil”, finalizó.