Maslatón: "No traten de torcer la realidad: Karina Milei es la dueña de Javier Milei"

Carlos Maslatón aseguró que “Karina Milei es la dueña de Javier Milei” al analizar la fuerte interna libertaria que emergió en la red social “X”.

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Interna libertaria

“Dan Parisini es como Ramiro Marra, espera que lo llame Milei para pedirle perdón y decirle que Pareja es el malo y que Karina se equivocó”, explicó el exconcejal liberal.

“En la UCD en los 90s era igual, María Julia Alsogaray tomaba el poder y marginaba a la vieja guardia alsogaraysta y a la juventud liberal”, recordó el actual analista financiero.

“Los desplazados soñaban con el llamado de Alsogaray para ser reivindicados. Quedaron exterminados y sufriendo, a los sobrevivientes me los encontré en la Recoleta en el entierro del Ingeniero, totalmente defenestrados”, agregó Maslatón.

“Perón era López Rega y López Rega era Perón. No traten de torcer la realidad: Karina Milei es la dueña de Javier Milei”, enfatizó.

Además en otra publicación fue contundente: “De mi parte que se jodan todos”.

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“Son síntomas de decadencia”

En la misma red social se mostró “totalmente impactado por cómo se masacran, y en público, los distintos sectores del oficialismo enfrentados”.

“Son síntomas de decadencia irreversible en política. Solo el peronismo puede sobrevivir a semejante violencia”, finalizó Maslatón.