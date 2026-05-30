Maslatón sobre Caputo: "Tiene una deformación profesional propia de jugador de mesa de dinero"

Carlos Maslatón cuestionó los dichos del ministro Luis Caputo al asegurar que “esa visión positiva que ellos tienen es incorrecta” en su análisis de la actual coyuntura económica.

"La economía se va a llevar puesta a la política por primera vez", había asegurado el titular de la cartera de Economía ante empresarios.

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Qué dijo Maslatón de Caputo

“Yo comparto la idea de que la economía está por arriba de la política. La relación causal de Caputo yo la comparto, lo que no comparto es su visión de que está todo bárbaro en el país. Porque para mí no está todo bárbaro”, afirmó en declaraciones al streaming “Ahora Play”.

“Tiene una deformación profesional propia de jugador de mesa de dinero que es creer que solamente las finanzas representan toda la economía”, agregó en diálogo con Claudio Jacquelin y Giuliana Maglietti.

Además señaló “la cantidad de gente que ha quedado marginada, industrias de todo tipo, comercios que están fuera del sistema, que están cayendo cada día más, más los endeudados”.

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Qué críticas al modelo hizo Maslatón

“Quiero recordar lo que pasó de 1997 al 2001. La macroeconomía no estaba mal en el 97, 98. Los indicadores eran fabulosos pero sin embargo vos dejás afuera del sistema a un montón de personas, producto de fallas del mismo modelo que después te repercuten electoralmente”, analizó Maslatón.

Y luego completó: “El 97 le repercutió electoralmente mal a Menem con esa elección intermedia, la derrota en la provincia de Buenos Aires. Y después se fue generando tanto malestar que hasta uno dice el menemismo cayó el 20 de diciembre de 2001”.

“Cuidado con esas simplificaciones. Está bien como método de razonamiento, inclusive si la economía está bien, la corrupción a nadie le importa. Si la economía está mal, corrupción si es un tema importante hablando de Adorni y casos similares. Pero esa visión positiva que ellos tienen es incorrecta”, advirtió

“El modelo tiene una falla de origen que es la idea de querer hacer un país caro en moneda dura controlando el tipo de cambio a la baja. Yo estoy convencido que esto está fijado por el gobierno, con un gobierno que paga tasa de interés con una finalidad no fiscal”, concluyó Maslatón.