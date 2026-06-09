Maslatón sobre la "ilusión blanqueadora" de Caputo y Milei: "Argentina, país barrani excelencia"

El analista financiero Carlos Maslatón aseguró que Argentina es un “país barrani” por “excelencia”, y que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo tienen una “ilusión blanqueadora que no se les va a dar”.

El consultor comentó una publicación del diario Clarín en la red social “X” titulada “Buscan que no haya topes para blanquear los dólares del colchón”.

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Qué dijo Maslatón sobre el blanqueo de dólares del colchón

“Argentina, país barrani excelencia, siempre lo fue y por eso existe y nunca se pudo destruir del todo pese al gran esfuerzo de los gobiernos para hacerlo todo mal. Pero Caputo y Milei viven con esta ilusión blanqueadora que no se les va a dar”, sostuvo Maslatón.

Además explicó que ”existen muchos menos dólares físicos en el país de los que se creen”. “No llegan a 35000 millones de USD, contando inclusive los declarados”, puntualizó.

“Siempre se ha confundido patrimonio de argentinos en el exterior, que se reputan mayormente informales y es un error, con dinero físico extranjero dentro de las fronteras argentinas”, aclaró.

“El primer error mayor, además, versa sobre los pocos dólares billete que hay en el mundo creyéndose que es mucho más: son solo 2,4 billones, nada. Todo lo demás son agregados monetarios no redimibles por papel o es patrimonio en activos bursátiles o inmobiliarios, que no es dinero ni secundario”, agregó el consultor.

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Análisis de Maslatón

“Las economías no precisan tanto dinero circulante para funcionar y justamente por esto, porque los agregados son 7 ó 10 veces más que el papel, que se producen las corridas y las fundiciones bancarias que es cuando el gobierno debe emitir regalando plata para evitar el crash total”, advirtió.

“Y es porque el valor de mercado de los activos reales no se puede cambiar jamás por dinero contante y sonante, limitación lógica del universo, que sobreviene la deflación destructiva cada tanto tiempo cíclico inevitable como ley de la naturaleza”, concluyó Maslatón.