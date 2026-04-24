Observatorio de encuestas: cae Milei, crece el peronismo y la izquierda gana volumen

El mapa político argentino empieza a mostrar señales de cambio. Un relevamiento de encuestas nacionales realizado por la consultora Tendencias revela un deterioro en la evaluación del Gobierno de Javier Milei, acompañado por una pérdida de ventaja en intención de voto y el crecimiento de espacios opositores que comienzan a disputar centralidad.

El informe, que cruza datos de múltiples consultoras relevadas durante marzo, marca una conclusión clara: el oficialismo ya no domina el escenario con la misma comodidad que meses atrás. En la mayoría de los estudios aparece una evaluación negativa de la gestión, con impacto directo en la imagen presidencial y en el posicionamiento electoral de La Libertad Avanza. En ese contexto, el sistema político se vuelve más competitivo y menos previsible, con un escenario que deja atrás la idea de hegemonía libertaria para dar paso a una disputa más abierta.

Un oficialismo que pierde ventaja

Uno de los datos más relevantes del informe es la dispersión en la intención de voto. Mientras algunas consultoras todavía muestran a Milei en primer lugar, otras reflejan escenarios de empate técnico e incluso casos donde el peronismo pasa al frente.

Los números relevados muestran a La Libertad Avanza con registros que oscilan, según la consultora, entre el 27% y el 44%, mientras que el peronismo —con eje en la figura de Axel Kicillof— aparece con valores que van aproximadamente del 20% al 37%, acortando o incluso revirtiendo la brecha en algunos casos.

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La conclusión que surge del cruce de datos es que ya no hay una ventaja consolidada del oficialismo, sino un escenario fragmentado, con distintos comportamientos según la metodología y el momento de cada medición. Ese cambio también se expresa en la percepción pública. El informe destaca que la gestión nacional presenta, en la mayoría de las encuestas, un saldo negativo en su evaluación, con niveles de rechazo que en varios casos superan el 55%.

Reconfiguración opositora

En paralelo, el estudio identifica un crecimiento del peronismo, con Axel Kicillof como una de las figuras mejor posicionadas. El gobernador bonaerense aparece con niveles de intención de voto e imagen que lo ubican como principal referencia opositora, en algunos casos muy cerca o incluso por encima de Milei.

Pero no es el único movimiento. El informe también señala la emergencia de la izquierda como un actor con mayor peso relativo. La figura de Myriam Bregman muestra un crecimiento sostenido en imagen positiva y en intención de voto, con registros que en algunas consultoras superan el 10% y la consolidan como tercera fuerza nacional. Este dato no es menor: a diferencia de otros momentos, donde la izquierda tenía mayor presencia en elecciones legislativas, ahora comienza a aparecer con competitividad también en escenarios presidenciales. Eso sugiere una radicalización parcial del voto opositor, que busca alternativas por fuera de los espacios tradicionales.

Imagen y liderazgo: un escenario más parejo

El análisis comparativo de imagen también refleja un cambio en el equilibrio político. Milei continúa siendo una de las figuras con mayor nivel de apoyo, pero ya no aparece despegado del resto. Dirigentes como Kicillof, Cristina Kirchner o incluso Patricia Bullrich muestran niveles de imagen que, en distintas consultoras, se ubican en rangos similares, configurando un escenario más competitivo y menos concentrado.

El informe de Tendencias sintetiza un cambio de clima: el Gobierno mantiene núcleos de apoyo, pero enfrenta un escenario más complejo, con desgaste en la gestión, pérdida de impulso y una oposición que se reorganiza. Lejos de un ciclo de expansión, lo que muestran las encuestas es un escenario más inestable, más disputado y con múltiples actores en crecimiento. En ese contexto, la dinámica política deja de ser lineal y vuelve a abrir interrogantes sobre la evolución del mapa electoral en los próximos meses.