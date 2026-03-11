Pagano sobre Adorni: "De no tener para el café, de tu humilde programa, sin escalas a comprar en Prada"

La diputada nacional Marcela Pagano cuestionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni y lo denunció penalmente, en medio de la polémica por el viaje de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, en el avión oficial que viajó a Nueva York en el marco de la gira presidencial a Estados Unidos.

“Vergonzoso”

“Ay ay ay @madorni de no tener para el café, de tu humilde programa grabado en un living de un departamento, sin escalas a comprar en Prada”, escribió la legisladora del bloque Coherencia en “X”.

“Se ve que le estás sacando con tu familia un buen jugo al cargo, mientras los argentinos sufrimos el industricidio que vos militás”, agregó Pagano.

“Nos haces pagarte tus viajes a NY y tus vuelos privados a Punta a todos los que en rigor son los verdaderos deslomados”, remarcó.

“Entraste a la política para tener un ascenso social. Vergonzoso. El candidato a jefe de Gobierno de Karina (Milei) en Caba. ¿Te acordás cuando te indignabas de las compras de ropa importada de la ex presidenta CFK? ¿O sea si lo hace un “liberal” está bien?”, criticó con dureza la diputada nacional.

Denuncia penal

“Presenté una denuncia penal para que se investiguen los delitos que el propio @madorni describía en su conferencia de prensa de 2024 acerca de los privilegios de la casta política que él ahora usufructúa a cara descubierta”, aseveró Pagano.

Y luego reclamó que el presidente Javier Milei “¡debería exigirle la renuncia indeclinable a este soldado de la casta!

“¡AFUERAAAAA!”, concluyó Pagano parafraseando una de las célebres frases del primer mandatario.

La denuncia es por la presunta comisión de los delitos de “peculado”, “defraudación contra la administración pública” y “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

