Paro general en Chaco: no hay colectivos ni bancos y la atención pública es limitada

Este jueves, Chaco amaneció con servicios paralizados y atención reducida como consecuencia del paro general contra la Reforma Laboral que se debate en la Cámara de Diputados de la Nación. La adhesión de los principales gremios dejó sin colectivos a la provincia y sin atención presencial a los bancos, mientras distintos organismos estatales operan con modalidad limitada.

La protesta fue convocada por la Confederación General del Trabajo y coincide con el tratamiento parlamentario del proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

Sin colectivos en toda la provincia

La delegación chaqueña de la Unión Tranviarios Automotor confirmó el cese total de actividades por 24 horas. No circulan colectivos urbanos ni interurbanos en Resistencia, Sáenz Peña y el resto del interior provincial.

Tampoco funciona el servicio Chaco–Corrientes, lo que complica la movilidad diaria de miles de usuarios que debieron reorganizar sus traslados.

Bancos cerrados y operaciones solo digitales

La Asociación Bancaria – Seccional Resistencia ratificó la modalidad “sin asistencia a los lugares de trabajo”. En consecuencia, hoy no hay atención en sucursales bancarias públicas ni privadas.

A nivel nacional, el secretario general del gremio, Sergio Palazzo, confirmó que el paro implica cese total de actividades. Las entidades financieras mantienen habilitados únicamente los canales digitales,homebanking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos, aunque podría haber demoras en la reposición de efectivo.

Administración pública con guardias mínimas

Desde Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) informaron que en el área metropolitana algunos sectores trabajan con asistencia, mientras que en el interior provincial la modalidad es sin concurrencia a los lugares de trabajo, garantizando solo guardias mínimas en servicios esenciales.

Por su parte, el gremio del INSSSEP confirmó que no hay atención en oficinas de toda la provincia durante la jornada, incluyendo delegación central, farmacia y sedes del interior, con guardias para situaciones urgentes.

Impacto en vuelos y transporte aéreo

La protesta también alcanza al sector aerocomercial. Aerolíneas Argentinas informó la cancelación de 255 vuelos en todo el país. El aeropuerto de Resistencia no es ajeno al impacto y se registran reprogramaciones y cancelaciones.

El paro se realiza en rechazo al proyecto de Reforma Laboral, que ya obtuvo media sanción en el Senado y comenzó su tratamiento en Diputados. Desde el sindicalismo sostienen que la iniciativa modifica el régimen de indemnizaciones, el período de prueba y aspectos vinculados al derecho de huelga. El oficialismo, en cambio, defiende la reforma como una actualización del marco normativo para incentivar el empleo formal.