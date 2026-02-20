“Paupérrimo”: malestar de docentes chaqueños por el aumento del 3% anunciado por el Gobierno

El anuncio oficial de una suba salarial escalonada del 5% para empleados públicos en Chaco encendió el malestar en el sector educativo. El denominado Arco Gremial Docente rechazó de plano el incremento del 3% para febrero y 2% para abril dispuesto por la administración de Leandro Zdero, al que calificó como “insuficiente, paupérrimo y empobrecedor”.

Las entidades sindicales cuestionaron además que el Ejecutivo haya avanzado con el anuncio de manera unilateral, sin convocar previamente a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, ámbito establecido por la Ley 647-E para debatir la pauta salarial anual con representación gremial.

“Un escenario de empobrecimiento”

En un duro pronunciamiento, los sindicatos señalaron que el incremento consolidaría “un escenario de conflicto” y profundizaría la pérdida del poder adquisitivo docente. Según plantearon, durante 2025 el sector habría acumulado una merma superior al 25% por la falta de actualización y el incumplimiento de la cláusula gatillo.

También cuestionaron la reducción del 1% adicional por ley para el aporte al Fondo de Alta Complejidad (FAC) y denunciaron que parte de los recursos provinciales se destinan a montos no remunerativos, lo que, afirman, perjudica tanto a docentes jubilados como activos al no impactar en el haber previsional.

En ese marco, apuntaron contra la situación financiera del Instituto de Seguridad Social Seguros y Préstamos (InSSSeP), al advertir sobre un deterioro de la cobertura médica y la eliminación de prestaciones.

Movilización y reclamos formales

Este viernes por la mañana, docentes se concentraron frente a la sede del InSSSeP y luego marcharon hacia el Superior Tribunal de Justicia del Chaco y la Casa de Gobierno. Durante la jornada presentaron dos notas formales: una dirigida al presidente del organismo previsional, Rafael Meneses, y otra al gobernador Zdero.

En los escritos reclamaron la “inmediata restitución” de planes de salud como el Plan Cardio, Plan Diabetes y Plan Mujer, además de la continuidad de tratamientos de alta complejidad, incluyendo derivaciones al Hospital Italiano de Buenos Aires. También denunciaron el doble descuento de aportes al Fondo de Alta Complejidad y la supuesta eliminación de medicamentos del vademécum.

En el plano salarial, exigieron la convocatoria urgente a la Comisión de Política Salarial y advirtieron que el aumento anunciado resulta “absolutamente insuficiente” frente a la inflación y las subas tarifarias, como el reciente ajuste en la energía eléctrica.

Clima de tensión de cara al ciclo lectivo

El conflicto se da a días del inicio del ciclo lectivo 2026. Desde el arco gremial responsabilizaron al Ejecutivo por el clima de tensión y alertaron sobre el estado de numerosos establecimientos educativos.

Del otro lado, el Gobierno provincial había defendido el esquema de incrementos como parte de un “importante esfuerzo financiero” en un contexto de recursos limitados y restricciones presupuestarias.