Qué pasará con el dólar tras el pronóstico de Ravier sobre "la posibilidad" de que llegue a $1.800

Economistas analizaron en las últimas horas las expresiones del vocero presidencial Adrián Ravier, quien sostuvo "que el tipo de cambio llegue a 1.800 pesos en unos meses es una posibilidad".

El funcionario afirmó en el canal de streaming Carajo que considera "completamente descartada" la posibilidad de un salto abrupto del dólar como los registrados en otras crisis económicas, aunque admitió que "es una posibilidad" que el tipo de cambio llegue a ubicarse entre los $1.700 y $1.800 en los próximos meses.

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"Corrección mínima"

Además señaló que es difícil determinar si existe atraso cambiario y consideró que, si hubiera una corrección del dólar, sería "mínima" y "no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos".

Distintos analistas económicos se pronunciaron sobre el análisis de Ravier y fijaron su posición.

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Qué va a pasar con el dólar

"Ravier es peor que Adorni, lo van a rajar. Cómo hace esos comentarios. ¿Pidió permiso para decir eso? Ya lo deben haber llamado. ´¿Pero Ravier vos sos pelotudo´? O se lo dijo Milei o se lo dijo Caputo", cuestionó Carlos Maslatón.

"Vos cuando superes estos niveles 1580, 1600, no vas a 1.800, vas mucho más para arriba, vas a $3.800 porque se rompen resistencias en el mercado", agregó en declaraciones a "Ahora Play".

"Si superás esos niveles del año pasado, viene una corrida cambiaria, la gente se va a cubrir. Y este tipo está incentivando a la corrida", criticó Maslatón.

"Si el vocero presidencial te dice que el dólar puede llegar a $ 1.800 y todos saben que está pisado con cepo a empresas, ventas futuro, bonos dolar linked, encajes, etc. ¿Qué haces, comprás ahora que está en 1500 o esperás a que llegue a $ 1.800?, se preguntó Roberto Cachanosky en la red social "X".

"En el gobierno tienen al vocero presidencial y al vocero que desmiente al vocero presidencial", manifestó al comentar una nota de La Nación titulada "El Gobierno asegura que la política monetaria no se toca tras los dichos del vocero sobre el dólar a $1800".

"Después de todas las operetas del día con el valor del dólar la única respuesta que le sirve a los mandriles es la contundencia de la compra del BCRA. Res non verba", aseguró el economista libertario Antonio Aracre en la mencionada red social.

Christian Buteler interpretó que "un dólar a $1.800 en los próximos meses puede cumplir estrictamente con el esquema de bandas del BCRA".

Aunque aclaró: "Sin embargo, representa un salto cambiario del 20%. Este deslizamiento tendría un inevitable traslado a precios e impacto en la inflación".