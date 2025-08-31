Perfil
Resultados Corrientes: los primeros datos oficiales confirman el triunfo de Juan Pablo Valdés en primera vuelta

Con un 11% de las mesas escrutadas, el frente oficialista Vamos Corrientes se impone con un contundente 52,61% de los votos.

Juan Pablo Valdés
El hermano del actual gobernador, se impone en primera vuelta. | Gentileza

Los primeros resultados oficiales de las elecciones en Corrientes confirman la tendencia y consagran una contundente victoria para el oficialismo.

La alianza Vamos Corrientes, con Juan Pablo Valdés a la cabeza, se impone con una amplia ventaja y asegura la continuidad de su proyecto político en la provincia.

Con un 11% del total de las mesas escrutadas, los datos preliminares de la Junta Electoral provincial muestran un claro dominio del frente oficialista, lo que evitará un balotaje y definirá la elección en primera vuelta.

El dominio de Vamos Corrientes en el escrutinio

Los primeros números oficiales reflejan una diferencia significativa entre el primer y el segundo lugar. La elección se polarizó entre el oficialismo y las principales fuerzas de la oposición, dejando a los demás competidores con porcentajes menores.

Los datos, con el 11% de las mesas escrutadas, indican que:

  • Vamos Corrientes (Juan Pablo Valdés): 52,61%

  • Limpiar Corrientes (Martín Ascúa): 20,1%

  • Encuentro por Corrientes (ECO) (Ricardo Colombi): 17,27%

  • La Libertad Avanza (Lisandro Almirón): 8,4%

