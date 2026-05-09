Ricardo Forster sobre Milei: "Un presidente que escupe las palabras y que no tiene ninguna empatía hacia los otros"

El filósofo Ricardo Forster aseguró que Javier Milei es “un presidente que escupe las palabras y que no tiene ninguna empatía hacia los otros”.

“La política requiere empatía en la diversidad incluso. ¿Qué es la democracia? La democracia es la posibilidad no de que todos pensemos lo mismo sino que en las diferencias pueda seguir construyéndose sociedad, encuentros, proyectos en común y un país”, explicó el escritor.

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“La amenaza es la destrucción del país”

“La amenaza es la destrucción del país. No solamente una amenaza económica que la estamos viendo como todos los días se lleva adelante una destrucción de la industria, del salario, de la jubilación, de la educación, de la investigación científica sino también algo más profundo y más difícil de recuperar que es la destrucción de lo que podríamos llamar una convivencialidad, una posibilidad de encuentro sosteniendo las diferencias”, sostuvo en declaraciones a Radio 10.

“La Argentina está muy atravesada por políticas del odio que vienen desde hace mucho tiempo y que se han profundizado en los últimos años”, analizó en diálogo con Gustavo Sylvestre.

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Qué piensa Forster sobre el peronismo y la industria

“Yo creo que el peronismo tiene que beber de sus mejores fuentes que tienen que ver con la justicia social, con un proyecto industrial pero renovador”, afirmó en otra parte de la entrevista.

Y después completó su argumento: “Yo cuando escucho que dicen ´no, hay que volver a industrializar el país´. Sí sí, pará. Pero el discurso puramente desarrollista ya se lo dijo en los años 60. A la industria hoy hay que agregarle otras cuestiones, una profunda reestructuración de lo que es la forma de producción, las nuevas tecnologías”.

“De la misma manera que la educación también tiene que comenzar a discutir profundamente sus problemas, sus límites. No simplemente necesitamos de vuelta más financiación del Estado que por supuesto se necesita más financiación del Estado, pero es un debate profundo”, enfatizó.

“Yo creo que Axel (Kicillof) reúne una cantidad de condiciones que muy pocos dirigentes políticos no sólo en la Argentina reúnen, lo que yo llamaría una honestidad de vida que incluye muchas cosas: formación, un camino recorrido den términos de educarse para poder construir una vida democrática, y que también ha construido en condiciones muy difíciles experiencia de gestión”, expresó al referirse al gobernador bonaerense.

“Para mí es el mejor heredero de los mejores años del kirchnerismo. Sin ninguna duda, para mí es el mejor heredero de lo que Cristina imaginaba en su momento con una nueva generación gobernando el país”, aseveró.

“Pero para eso también, y lo digo pensando en Axel, tiene que ser consecuente con su idea de entonar nuevas melodías. Decir cosas que empiecen a tocar el sentido común, que empiecen a hablarle a la sociedad, que respondan a algo muy confuso todavía que es qué sería el horizonte, qué sería el futuro. Argentina es un país extraordinario, complejo. Se ha levantado de mil cosas díficiles y vamos a seguir adelante”, concluyó Forster.