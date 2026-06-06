Rosato, de Industriales Pymes Argentinos: "Son los peores momentos que he vivido en mi historia industrial"

El titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato afirmó que “son los peores momentos” que le han tocado vivir como industrial, incluso peor que la del gobierno de Menem.

“Yo creo que estamos viviendo momentos, yo digo que son los peores que he vivido en mi historia industrial porque en la época de Carlos Menem, pos Carlos Menem también vivimos situaciones difíciles pero teníamos una diferencia, teníamos costos muy bajos para producir”, sostuvo en declaraciones al streaming “Ahora Play”.

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Qué dijo el presidente de IPA

“Entonces teníamos una energía muy barata, materia prima muy barata. Tal vez no faltaba tecnología en ese momento pero para producir teníamos bajo costo”, remarcó.

Y luego lo diferenció del actual gobierno del presidente Javier Milei: “Hoy tenemos altos costos para producir que si no podemos producir realmente nos endeudamos. Si no podemos producir, vender, competir, nos endeudamos muy fuertemente”.

“¿Por qué? Porque la energía es mucho más costosa que antes, no tenemos financiamiento, las tasas de interés son 30,40, 25% en algunos casos”, precisó en diálogo con Maximiliano Montenegro.

“Esto hace que sea inviable para una pyme poder financiarse a través del banco y ahí viene el endeudamiento, porque las pymes no quieren tampoco endeudarse más de lo que están”, concluyó Rosato.

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“Un espejismo”

“Estamos ante un modelo que festeja la paz cambiaria y el riesgo país a costa de la destrucción sistemática del mercado interno y la aniquilación de las Pymes”, expresó días atrás el titular de IPA.

“El rebote de la actividad del que habla el Gobierno es un espejismo para la economía real, porque el crecimiento no derrama y está atado exclusivamente a sectores extractivos que no generan empleo masivo”.

“Mientras tanto, las fábricas y los comercios siguen bajando las persianas todos los días”, aseveró Rosato.