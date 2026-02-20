Salió a comprar medicamentos, lo buscaron toda la noche y lo hallaron muerto dentro de su auto

Un operativo de búsqueda que se extendió durante la noche terminó este viernes por la mañana con un desenlace fatal en Villa Berthet. Un hombre de 77 años que había salido de su casa para comprar medicamentos fue hallado sin vida dentro de su automóvil, en un sector rural ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 4.

La víctima fue identificada como Luis Oscar Jacquemin. Según consta en la denuncia radicada alrededor de las 21:30 del jueves en la comisaría local, el hombre había salido de su domicilio con la intención de adquirir medicamentos, pero no regresó, lo que motivó la inmediata activación del protocolo de búsqueda.

Activaron el protocolo por desaparición

Ante la presentación de la familia, intervino la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Villa Ángela, que dispuso tareas de localización en distintos puntos de la localidad y zonas aledañas.

Reforma laboral: cómo votaron los siete diputados nacionales por Chaco

Durante la mañana del viernes, los rastrillajes se concentraron en el Lote 19, a unos tres kilómetros del casco urbano, donde los efectivos encontraron un vehículo que coincidía con las características aportadas: un Toyota Etios color rojo.

El hallazgo en una picada rural

El automóvil estaba ubicado en una picada, a unos 40 metros del camino principal, en un sector boscoso. Al inspeccionar el interior, los uniformados hallaron en el asiento trasero el cuerpo de un hombre semidesnudo, sin signos vitales, que posteriormente fue identificado como Jacquemin.

Leiva encaró a Almirón en plena sesión por la reforma laboral y desató gritos en Diputados

De inmediato se dio intervención al fiscal de turno, quien ordenó preservar la escena y aguardar la llegada del Gabinete Científico del Poder Judicial para la realización de las pericias forenses que permitirán determinar las causas del fallecimiento.

Por el momento, no trascendieron hipótesis oficiales sobre el motivo de la muerte. La causa permanece en etapa investigativa y se aguardan los resultados de los estudios médicos y criminalísticos para establecer con precisión qué ocurrió.