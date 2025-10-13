Santilli-Reichardt, los herederos del ruido que generó Espert y que no se detiene

El escándalo que involucra a José Luis Espert y su presunto vínculo con el empresario Fred Machado se convirtió, según Monitor Digital, en “uno de los episodios más dañinos del año para un dirigente no presidencial”. En apenas 30 días, el caso impactó de lleno en la conversación política online, desplazando los temas económicos o de gestión hacia un terreno dominado por el descrédito moral.

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Efecto dominó en redes

La conversación sobre Espert registró un 90% de sentimiento negativo, con menciones centradas en palabras como “narco”, “lavado”, “Machado” y “vínculo”. El 4 de octubre marcó el pico de exposición: más de 130 mil menciones en un solo día, lo que disparó la caída de reputación de todo el espacio libertario.

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El estudio describe el episodio como un “núcleo tóxico” que sigue contaminando la imagen de los libertarios aun después del desplazamiento de Espert de las listas. “El caso se transformó en un símbolo de hipocresía política dentro de un espacio que se define por la lucha contra la casta”, resume el informe.

Los herederos del ruido

Los reemplazantes, Diego Santilli y Karen Reichardt, tampoco escaparon a la ola de rechazo. Santilli acumula 88% de menciones negativas, con asociaciones a “corrupción” y “boleta”, mientras que Reichardt alcanzó un récord de 94% de negatividad, la más alta del trío.

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La lectura que surge del estudio es tajante: la negatividad no se dispersa, se redistribuye. El público interpreta los reemplazos como una maniobra de encubrimiento y no como un cambio real.

Además, el informe revela que el presidente Javier Milei sufrió también el impacto indirecto del escándalo, con un sentimiento promedio de -60 puntos en redes.