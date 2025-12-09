Turismo en Corrientes: ocupación del 55% impulsada por la fe, Iberá y la nueva Unidad Corrientes

La provincia de Corrientes se consolidó como uno de los destinos destacados durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción. Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la provincia alcanzó un 55% de ocupación hotelera en promedio.

CAME destacó que el pulso turístico en Corrientes estuvo marcado por sus tradiciones, la naturaleza profunda y una renovada agenda cultural. El porcentaje de reservas inicial se fue incrementando con el turismo de último momento, superando las expectativas.

Los motores del turismo: fe y naturaleza

El informe señala que una gran parte de los arribos estuvo motivada por el turismo religioso, especialmente por la peregrinación a Itatí, considerada uno de los centros de fe más convocantes del Nordeste Argentino (NEA).

A la fe se sumaron otros atractivos identitarios:

Pesca deportiva: un clásico de la provincia, que atrajo a viajeros especializados.

Esteros del Iberá: el humedal se mantuvo como uno de los destinos preferidos del país para el avistaje de fauna y el turismo de conservación.

Un nuevo polo de atracción en la Capital

La capital correntina aportó un nuevo y significativo polo de atracción: la inauguración de la Unidad Corrientes. Este megaproyecto transformó la antigua cárcel de dos hectáreas en un complejo gastronómico, cultural y comercial.

El predio incluye seis locales gastronómicos, el Mercado de Sabores (con 16 espacios), un museo de ciencias, otro dedicado a la historia de la ex cárcel y un centro comercial con 42 locales. La inauguración, que incluyó proyecciones holográficas y espectáculos musicales, atrajo a miles de visitantes y vecinos, combinando historia y modernidad.

Además de los eventos culturales, la provincia fue escenario de propuestas deportivas, como la competencia de MTB "Vuelta a la Cruz" en Yapeyú, que convocó a ciclistas en un exigente recorrido de 86 km.

Contexto nacional

A nivel país, CAME reportó que 1.377.810 turistas se movilizaron durante el feriado, un aumento del 43,5% respecto a 2023. La fecha volvió a consolidarse como un dinamizador de la temporada estival.

El informe señaló que la estadía promedio fue de dos noches, una tendencia a la baja que refleja el menor poder adquisitivo de las familias, que optan por escapadas más cortas y de menor costo presupuestario. El gasto total de los turistas fue de $ 249.370 millones, un aumento del 20,1% real frente al año anterior.