Un hombre buscado en Chaco apareció en Corrientes: viajó a Itatí tras separarse para ir a fiestas religiosas

Un hombre de 51 años, cuya desaparición había sido denunciada en Resistencia, Chaco, fue encontrado sano y salvo en la provincia de Corrientes, poniendo fin a una intensa búsqueda policial. El sujeto fue localizado en la tarde del domingo en un puesto de control de Gendarmería ubicado sobre la Ruta nacional N° 12, a la altura de la localidad de San Cosme.

La Policía del Chaco había activado la alerta de paradero desde el sábado 6 de diciembre, tras recibir la denuncia en la Comisaría Quinta Metropolitana de Resistencia.

El motivo de la ausencia

El personal de Gendarmería identificó al ciudadano, de iniciales W.S., cuya descripción coincidía con la alerta difundida por la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DBPDE) del Chaco.

Tras ser trasladado a la Comisaría de San Cosme, el hombre explicó los motivos detrás de su ausencia, revelando una causa personal y religiosa.

El hombre manifestó a las autoridades que, tras haberse separado de su esposa, decidió viajar junto a un grupo de amigos hacia la localidad de Itatí con la intención de pasar el día del feriado y participar de las fiestas religiosas en honor a la Inmaculada Concepción.

Conforme a lo dispuesto por el magistrado interviniente, W.S. deberá prestar una declaración testimonial en la unidad correntina. En dicho documento, se dejará constancia de la voluntariedad de sus acciones, dando por cerrado el pedido de paradero.