Vamos Corrientes: Valdés criticó a la oposición y dijo que votar por ellos es "obedecer a Cristina o Karina"

La alianza Vamos Corrientes cerró este jueves la campaña de cara a las elecciones legislativas nacionales del domingo con un acto masivo en el Club San Martín de la Capital. El encuentro fue encabezado por el gobernador y líder del espacio, Gustavo Valdés, junto al gobernador electo Juan Pablo Valdés.

Capitanich llamó a votar “con el bolsillo” y advirtió: “El 82% de los chaqueños está peor que antes”

En un duro discurso, el primer mandatario pidió mandar desde Corrientes al Congreso a "diputados 'jaiteva'" (auténticos/valientes) que "se le planten al centralismo de Nación y nos defiendan". Los candidatos impulsados por Valdés son Diógenes González, Práxedes López y Carlos Hernández.

Crítica al centralismo y el llamado a la "Unión Nacional"

Valdés basó su discurso en la defensa del federalismo, citando la Constitución de 1853 de Juan Bautista Alberdi, que surgió de un triunfo federal para lograr un "pie de igualdad" y la "autonomía provincial". En contraste, denunció que, a lo largo del tiempo, el centralismo fue "acogotando" a las provincias.

El gobernador lamentó que la concentración de poder y recursos en la macrociudad (por Buenos Aires) lleve a que "miles de correntinos emigraran para buscar mejor destino". Para apelar a la unidad, parafraseó al Martín Fierro de José Hernández: "Las provincias sean unidas, esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea".

Subrayó que la alianza Provincias Unidas está haciendo ese esfuerzo de juntarse para un "nuevo desafío histórico", anteponiendo los intereses de los correntinos a los de los partidos.

"No somos cholulos ni chupamedia de Cristina"

El líder de Vamos Corrientes fue especialmente crítico con la oposición local, asegurando que votar por otras listas es "obedecer lo que dice Cristina o lo que dice Karina", a quienes "no les importa lo que pensamos los correntinos".

Instó a elegir diputados que "nos defiendan, se planten y no se levanten por alguna prebenda o sean ñoquis en el Congreso de la Nación".

Gustavo Valdés: "A Nación lo único que le interesa es quedarse con la plata y el esfuerzo de las provincias"

Valdés también criticó a legisladores que "se esconden o entregaron los principios" al no defender la educación pública y al Hospital Garrahan, un centro de salud creado por Raúl Ricardo Alfonsín. Insistió en que Argentina necesita más profesionales, ciencia y tecnología, algo que “solo da la universidad pública y gratuita".

Para finalizar, el gobernador afirmó que la elección se trata de "ponerle una bisagra a la Argentina". Concluyó destacando la valía de sus candidatos: "No vamos al Congreso de la Nación a calentar la silla, ni porque somos cholulos, ni porque le chupamos las medias a Cristina. Nosotros vamos al Congreso de la Nación porque quieren los correntinos".