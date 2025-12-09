Wagner detalló los porcentajes de retornos y apuntó a la estructura que manejaba la obra pública

El juicio por la Causa Cuadernos retomó este martes su octava audiencia ante el TOF 7, en un tramo dedicado a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio vinculados a “la Camarita”, un expediente conexo que investiga una estructura paralela de recaudación de retornos desde la Cámara Argentina de la Construcción.

La jornada se desarrolló de manera virtual y volvió a tener en primer plano a Cristina Fernández de Kirchner, a quien se le atribuye haber recibido más de un centenar de pagos ilegales provenientes del entramado empresarial que en aquel entonces lideraba Carlos Wagner.

“Pagaban un 5% de retorno”

En este tramo del juicio se incorporó la declaración en la que Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción, describió el mecanismo que —según la acusación— se utilizaba para fijar y cobrar los retornos.

Wagner aseguró que el anticipo financiero de las obras “normalmente era del 10%, y de ese anticipo pagaban el 5% de retorno”. En los casos en que no había adelanto financiero, explicó que el porcentaje aplicado “era del 3% sobre los certificados de obra”.

Quién es Juan Pablo Valdes, el gobernador que asume en Corrientes y garantiza el dominio radical

El empresario señaló que, una vez fijado ese valor, se lo comunicaba a José López, exsecretario de Obras Públicas, quien luego “lo trasladaba a la gente de Vialidad para incluirlo en el listado del próximo mes”. “El listado que me pasaba la DNV era el de certificados de obra ejecutada que se adeudaba. El 3% era un acuerdo que tenían con Clarens”, afirmó, en referencia al financista Ernesto Clarens, también imputado en la causa.

Circuito de retornos



Con estas declaraciones, el juicio avanza sobre uno de los hilos centrales del expediente: el supuesto circuito sistemático de retornos vinculados a contratistas de obra pública y funcionarios del entonces Ministerio de Planificación.

El Tribunal seguirá esta semana con la lectura de los requerimientos y la incorporación de evidencia documental, antes de dar paso —en etapas posteriores— a las declaraciones testimoniales presenciales.