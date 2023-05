Joaquín Baglietto: “Hacer a mi papá fue un sueño y un desafío hermoso”

Joaquín Baglietto, el hijo de Juan Carlos Baglietto, habló en una entrevista con el programa radial Mañana Sylvestre sobre su experiencia en la serie "El amor después del amor", una biopic sobre la vida de Fito Páez que se estrenó en Netflix este miércoles 26 de abril.

Antes de que comience con la entrevista, Gustavo” Sylvestre contó que luego de terminar de ver la serie, se comunicó con Juan Carlos Baglietto para hacerle llegar su sorpresa por el actor que lo que personificaba. “Es mi hijo Joaquín”, le dijo el cantante.

“Desde que la producción me habló por primera vez ya pasaron casi dos años. Este proyecto se viene gestando hace un montonazo de tiempo. El llamado llegó de parte de la castinera, por el lado de que soy el hijo de Juan Carlos. Primero hablaron con mi hermano Julián, pero a él nunca le copó lo actoral. Que me haya tocado esta oportunidad de hacer de mi viejo, es un sueño para mí. Un desafío hermoso”.

Por otro lado, Joaquín comentó que previo a aceptar la propuesta habló con su padre y señaló: “Tampoco es que me interné a sacarle todo el tiempo información. Lo que hable fue más para que me ayude a situarme en la época y en el momento. Yo tengo 26 años, y el idioma un poco “deformado” con las muletillas de hoy en día. Más que nada hablé para que no me mande una cag.. en el set”.

“Hice mucha investigación de video y materiales fotográficos. Por suerte había una persona en Youtube que tiene un registro extenso, no solo de mi viejo y La Trova, sino que un montón de artistas”, aclaró.

El periodista aprovechó para comentarle que apenas vio al personaje, pensó “es igual a Juan Carlos” y le preguntó acerca de cómo ve hoy la serie una vez publicada. “La serie me encantó. Me dieron la posibilidad de verla antes de que se estrenara, pero esperé a su estreno. Ese día hicieron un evento privado para ver el primer capítulo, me dejó impresionado. No solo por mi participación, sino de todo el producto en general”, señaló.

Joaquín explicó no ha tenido mucha relación con Fito Páez por parte de su padre, sino por el lado de su madre, quien trabajó muchos años con el artista como jefa de prensa: “Yo tuve un contacto muy grande toda la vida y la verdad que me flashea estar en un proyecto de él. Lo admiro tanto que me parece un honorazo”, destacó.

“Me mandó un mensaje hace unos días, hasta ese momento no había tenido contacto con él en relación con la serie. Me puse a llorar, me dijo que se quedó impresionado, que él sabía que yo era músico pero que no de mi faceta actoral. Me dijo 'loco, no se puede creer'. Después de escuchar el audio pensé '¿qué carajo le respondo a Fito Páez?'”, contó.

En relación con su papel en la serie personificando a una persona de otra época, y que no ha vivido las situaciones de aquellos momentos, señaló: “Es recontra fuerte. Lo de la represión militar y toda esa situación de país es algo que siempre nos contaron. Pasó hace tanto tiempo que es, en cierto modo, lejano a nosotros. Fue muy fuerte recrearlo”.

Luego, asombrado, Sylvestre le hace llegar un mensaje que le entró a su teléfono de un conocido que le comentó que al actor le pusieron ese nombre en honor a su padrino, Joaquín Sabina. “Con mi viejo tiene una amistad muy fuerte desde hace muchos años. Joaquín (Sabina) lo ama a mi viejo y lo mismo mi papá a él. La canción Eclipse de Mar se la da Joaco a mi viejo”, explica.

“Hoy en día es todo instantáneo, de quererlo todo ya. En ese momento, se dejaba todo un poco más a la interpretación de las juntadas de artistas. Ahora instantáneamente le mandas un mensaje a la persona preguntando por qué no está llegando a horario al ensayo”, destacó en relación con cómo se creaba la música hace unos años atrás.

“Yo estuve seis años tocando con mi banda de toda la vida que se llama PUM. En 2019 ganamos un concurso maravilloso donde grabamos un disco en el estudio de Los Beatles, fue una experiencia hermosa. Hace poco nos separamos, no por peleas, sino porque un integrante se fue a vivir Madrid, por lo que ahora estoy en una etapa de solista, grabando mis temas y filmando videoclips”, concluyó.

