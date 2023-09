"Me destrató": el relato del periodista que le preguntó a Macri sobre el FMI

El expresidente Mauricio Macri tuvo tenso cruce con el cronista Luis Sánchez, luego de que le repreguntara sobre la deuda que se tomó en su gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese contexto, el periodista aseguró que la situación fue “desagradable” y que el ex mandatario lo destrató.

En diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10, Sánchez dijo que lamenta el hecho. "Sobre todo el foco en el destrato que ha tenido el expresidente para con periodistas", señaló.

Recordó que durante la presidencia de Mauricio ya había tenido conflictos en sus visitas a Jesús María. “Ya fui censurado cuando fue a la radio y no nos dejaron participar porque claramente no quieren enfrentarse a las preguntas que queremos hacerles”, señaló.

Sobre el último episodio, relató: “La patota me empuja, no estoy acostumbrado a eso, no lo voy a tolerar. Intento acercarme nuevamente al presidente de manera más enérgica y enojado porque quiero que me conteste. La guardia de seguridad intenta detenerme y ponerme a disposición de la policía de Cordoba. No lo hicieron porque intervinieron mis colegas de prensa y el senador Luis Juez”.

Mauricio Macri quiso "educar" a un periodista que casi termina detenido cuando le preguntó por la deuda con el FMI

Qué paso entre Macri y Sanchez en Córdoba

En una conferencia de prensa en la ciudad cordobesa de Jesús María, el periodista Luis Sánchez le consultó a Macri sobre el acuerdo con su mandato entre el FMI y la Argentina: "¿Qué reflexión hace de la deuda que tomó usted hace cuatro años y que el Fondo dice que se violaron algunos...? No pagaron un dólar y le pidieron más plata al Fondo".

El ex presidente respondió: "Sí, para reemplazar la que ya existía". El mismo cronista continuó diciendo que "el estatuto del Fondo dice que se violaron algunos acuerdos electorales".

Mauricio Macri advirtió sobre una "hiper" y trató a Sergio Massa de "cínico inconsciente"

No obstante, el expresidente lo interrumpió y lo cuestionó. "No, estás muy mal informado. No te puedo educar en una conferencia de prensa, así que no puedo hacer nada", expresó.

Tras el hecho, mientras Macri se retiraba del lugar, hubo forcejeos entre el personal de seguridad y el periodista, que se desempeña en Radio Comunitaria la Ronda de Colonia Caroya.

