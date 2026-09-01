“Me sacó el último centavo”: un chofer le robó la jubilación a un hombre en Córdoba

Un jubilado fue víctima del robo de su jubilación cuando regresaba a su casa en Villa Revol, al sur de la ciudad de Córdoba, junto a su nieto. El dinero había quedado dentro de una mochila en el asiento delantero del auto de aplicación que los había trasladado y el conductor aprovechó el momento en que ambos pasajeros descendieron para ayudar al hombre a ingresar a la vivienda. Arrancó y escapó con su dinero. "Me sacó hasta el último centavo", dijo la víctima.

Jorge había ido a cobrar su jubilación junto a su nieto, Misael, como lo hacen todos los meses. Para regresar a su casa, ubicada en Villa Revol, pidieron un vehículo de aplicación. Sin embargo, cuando llegaron al domicilio, el viaje terminó en un robo que dejó al jubilado sin dinero para afrontar sus gastos del mes.

El nieto había dejado en el asiento delantero del auto una mochila en la que llevaba el dinero y le pidió al conductor que aguardara unos segundos mientras ayudaba a su abuelo a bajar. “Le pedí que me espere un segundo para que lo ayude a mi abuelo porque él no puede. Él tiene una rodilla que está inflamada, él camina muy mal y nosotros cuando vamos al centro una cuadra para nosotros es como 30 minutos, no podemos caminar muy rápido”, explicó Misael a un canal de televisión local.

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Fue entonces, cuando el joven quedó de espaldas al auto, el conductor tomó la mochila que había quedado en el asiento delantero y arrancó. “Cuando voy a abrir la reja me doy la vuelta y él agarra mi bolso, se lo pone en el regazo, ve que había plata y arrancó con toda”, afirmó Misael. Luego agregó: “Empezamos a gritar y no. Hicimos denuncias por todos lados”.

La familia realizó además un reclamo ante la aplicación, que, según informó ElDoceTV, respondió que el chofer fue dado de baja aunque el delincuente no fue identificado aún.

La medida, sin embargo, no conformó a Misael, que remarcó la situación económica en la que quedó su abuelo: “A mi qué me sirve que lo dejen sin trabajo si mi abuelo con que come este mes”.

Jorge contó que el dinero sustraído era todo lo que tenía para afrontar sus gastos cotidianos. “Estoy mal, me sacó el último centavo que tenía. Me sacó los últimos pesos. No tengo para remedios, para nada, para pagar la luz. Estamos en bancarrota”, dijo visiblemente afectado.

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“Vio la oportunidad y se la picó. Le gritamos y todo”, señaló. Pese a la angustia por lo sucedido, Jorge concluyó: “No sé que vamos a hacer ahora pero no vamos a perder la esperanza”.

La filmación del robo

El momento del robo quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en las inmediaciones de la vivienda de la víctima. La secuencia, de poco más de un minuto, muestra cómo el conductor llega al domicilio y estaciona frente a la entrada alrededor de las 10.30 de este lunes.

En las imágenes se observa cómo Misael desciende del vehículo junto a su abuelo para ayudarlo a ingresar a la vivienda. Mientras Jorge avanza con dificultad hacia la entrada, su nieto se ocupa de las bolsas y de abrir la reja. Durante esos segundos, el conductor permanece dentro del vehículo.

La cámara registra entonces cómo, una vez que ambos pasajeros están fuera del auto, el chofer toma la mochila y pone en marcha el vehículo. Misael se encontraba ayudando a su abuelo y tarda unos instantes en advertir lo ocurrido. Cuando finalmente se da cuenta de que el conductor escapó con el dinero, intenta detenerlo y le hace señas para que regrese. Pero el auto se aleja con la jubilación del hombre.

RM/fl