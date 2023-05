“Se la mandó”, afirmó el papá del chico de 12 años que le robó el auto y recorrió 450 km con un amigo

Dos chicos de 12 años le robaron el auto al padre de uno de ellos e intentaron llegar a Rosario desde Bahía Blanca, en lo que pudo haber terminado en una tragedia. Tal como precisaron fuentes oficiales, los chicos no lograron su cometido y fueron retenidos en la localidad de General Villegas, luego de recorrer a bordo del vehículo ni más ni menos que 450 kilómetros.

Los chicos fueron ubicados gracias al trabajo en conjunto que realizaron la policía de comisaría 6ta y sus colegas de General Villegas. Los nenes pararon en la ciudad para visitar a una amiga, aunque su intención era llegar a Rosario, donde vive la mamá de uno de ellos. Además, en el camino, levantaron a una persona que estaba haciendo dedo en la ruta y les dio dinero para cargar nafta.

Foto: TN

Juan, el padre de uno de los chicos y dueño del auto Volkswagen Gol negro en el que se fugaron, señaló en contacto con el programa Hora Pico, por La Brújula 24: “Ahora estoy un poco más tranquilo, sabiendo que el nene está bien y que esto no pasó a mayores. Pero muy indignado con la seguridad, porque se gastan tanta plata en cámaras y no entiendo cómo no vieron nada. Incluso yo les dije que podían haber ido para el lado de Villegas”.

Habló sobre la historia familiar: “la madre nos dejó hace 6 meses y recién ahora empezó a tener contacto con él. Nosotros siempre la hemos luchado como pudimos, yo laburaba en Villegas, por eso él conocía la ruta. Pero renuncié y me tuve que quedar acá con ellos porque me tocó criarlos solo, a él y sus dos hermanas”.

Denuncian que el Hospital de Niños de La Plata atraviesa "una crisis nunca antes vista"

“El sábado a la mañana se levantó a eso de las 9, agarró el auto y salió. Pasó a buscar a un compañerito, se llevó el auto y 10 mil pesos. No entiendo tampoco cómo una estación de servicio le vendió nafta a un menor. Hablé con el que le cargó, en Don Bosco y el canal, y dice que ellos no pueden hacer nada porque no le corresponde”, aseveró.

Foto: Google Maps

Y agregó: “Mi hijo está acostumbrado a andar con personas grandes para todos lados, conmigo, maneja karting, hacía dos días que me había pedido manejar y dimos una vuelta en un descampado. Ya tenía noción, pero nunca había agarrado solo el auto. Nunca lo dejé ni ir a la esquina”.

En esa misma línea, Juan señaló que el chico le dijo a la hermana le dijo "que quería ir a ver a una noviecita, que se estaban escribiendo por WhatsApp. Por eso le pedí a la policía que cortara la ruta, porque se fue para aquel lado”.

Video: un policía de civil mató por la espalda a un motochorro que quiso robarle la moto

“Sabe que se la mandó en grande, está consciente de eso y tiene miedo”, dijo el padre.

La Fiscalía N°20 abrió una causa, pero informó que el caso es "difícil de caratular" debido a que los nenes escaparon en el auto al padre de uno de ellos y ese hecho no figura como un delito.

BR/LT