Sinéad O'Connor: la policía reveló cómo encontraron su cuerpo

En un reciente comunicado, la policía brindó información relevante sobre la muerte de la reconocida cantante irlandesa Sinéad O'Connor, el cual tuvo lugar el miércoles 26 de julio.

Según los informes, la artista reconocida por interpretar éxitos como "Nothing Compares 2 U", fue encontrada en una residencia ubicada en el sudeste de Londres. A pesar de los esfuerzos realizados por los equipos de emergencia para reanimarla, la cantante no respondió a los intentos de salvamento.

Minutos después del desafortunado hallazgo, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Sinéad O'Connor a los 56 años.

La policía prefirió abstenerse, por el momento, de divulgar detalles sobre las causas del fallecimiento de la icónica cantante irlandesa. Sin embargo, dejaron en claro que no consideran su muerte como "sospechosa", lo que sugiere que no se cree que hubo intervención de terceras personas en el trágico suceso.

El comunicado emitido por las autoridades explica que "la policía recibió una llamada a las 11:18 horas del miércoles 26 de julio acerca de una mujer que no respondía a estímulos en una dirección residencial en el sudeste de Londres. Los oficiales acudieron al lugar y una mujer de 56 años fue declarada muerta en la escena".

Murió a los 56 años la cantante irlandesa Sinead O'Connor, leyenda del pop

Y continúa: "Los familiares han sido notificados. La muerte no está siendo tratada como sospechosa. Se preparará un informe para el forense".

A comienzos de julio, Sinéad O'Connor había retornado a Londres, considerándola su "hogar". En ese momento, la reconocida cantante compartió su entusiasmo y esperanza por disfrutar del ballet y dedicarse a la composición de nuevas canciones en los días previos a su triste partida.

Su salud mental y física

La artista lidió con el trastorno bipolar, una enfermedad mental diagnosticada en 2003, que afectó su vida en diversas ocasiones.

O'Connor sufrió de problemas mentales y reconoció que pasó sus últimos meses de vida como una “criatura nocturna no muerta” desde que su hijo Shane, de 17 años, se quitó la vida en enero de 2022 tras escapar del hospital mientras estaba bajo vigilancia por suicidio.

Solo unos días antes de su muerte, en lo que parece ser su publicación final, la cantante volvió a recordar a Shane como el "amor de su vida" y la "única persona que me amó incondicionalmente", y agregó que se sentía "perdida" sin él.

En respuesta a un tuit que pedía a la gente que describiera su vida usando emojis, O'Connor publicó una gran cantidad de emojis llorando junto a una foto de ella y Shane. Y el 17 de julio escribió: “He estado viviendo como una criatura nocturna no muerta desde entonces".

Y agregó: "Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma. Éramos un alma en dos mitades. Él fue la única persona que me amó incondicionalmente. Estoy perdida sin él…”

Sus publicaciones en las redes sociales se volvieron cada vez menos filtradas, a menudo amenazando con emprender acciones legales contra antiguos asociados, refiriéndose a dificultades de salud física y mental y discutiendo problemas con su familia e hijos.

En noviembre de 2015, anunció en Facebook que había "tomado una sobredosis" mientras reservaba anónimamente en un hotel, pero la policía la encontró a salvo. Y en junio de 2016, la policía de Chicago recibió un aviso de que podría haber estado amenazando con saltar de un puente, pero desestimó los rumores como "chismes falsos y maliciosos".

Sinéad O'Connor: 5 éxitos de la cantante irlandesa que fue un ícono de los noventa

La carrera artística de

Después de la trágica pérdida de su madre en un accidente en 1985, Sinéad O'Connor tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se trasladó a Londres, donde grabó y lanzó su primer álbum, "The Lion and The Cobra". Este debut fue un rotundo éxito, llevándola a realizar giras por toda Europa y Estados Unidos. En un emotivo tributo a su madre, el álbum estuvo dedicado a su memoria.

El año 1990 marcó otro hito en la carrera de Sinéad con el lanzamiento de su segundo álbum, "I Do Not Want What I Haven't Got", que alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido. Fue un logro notable para la talentosa cantante y compositora irlandesa.

Entre los éxitos de Sinéad se encuentra su icónica canción "Nothing Compares 2 U", escrita originalmente por Prince, quien la interpretó en un dúo con Rosie Gaines. La versión de Sinéad se convirtió en un éxito internacional y en septiembre de 1990, recibió tres premios de la MTV en reconocimiento a su excepcional talento.

A lo largo de los años, Sinéad continuó su carrera musical y su pasión por la música no disminuyó. En 1992, lanzó su tercer álbum, "Am I Not Your Girl?", y más tarde contribuyó con la canción "You Made Me The Thief Of Your Heart" para la banda sonora de la película "En el nombre del padre" (1993). En 1994, sorprendió a sus seguidores con "Universal Mother", un álbum que mostró su continua evolución artística. Tres años después, presentó "Gospel Oak", consolidando su lugar como una destacada artista en la escena musical.

