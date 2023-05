Un riocuartense chocó con un caballo y quiere adoptarlo para curarlo

El siniestro vehicular tuvo lugar el lunes 29 cerca de las 4:30 de la madrugada cuando un hombre llamado Nicolás Salusso, oriundo de la ciudad cordobesa de Río Cuarto avanzaba de sur a norte por la ruta nacional 35 en las afueras de Santa Rosa en La Pampa, lugar donde se le cruzó un caballo al cual embistió.

El hombre, que circulaba a bordo de Chevrolet Cruze, salió ileso. En el momento del choque, se le hizo el test de alcoholemia y dio negativo. Ahora, le pide a la Dirección de Zoonosis de Santa Rosa y a la Policía que le permitan pagar los gastos y adoptar al equino para curarlo.

“El caballo se cruzó, pega en el parabrisas, golpea en el techo y cae del lado del acompañante. A mí no me pasó nada, veo al animal, y me da mucha lástima. Seguramente el dueño no va a aparecer porque se tiene que hacer cargo del arreglo del auto”, dijo en declaraciones.

“En ese momento le pedí a la policía que no lo sacrifiquen, que yo me quiero hacer cargo de curarlo y de los gastos. Pero como todavía no me llamaron, quiero dar a conocer mi teléfono para que me llamen”, añadió. “En Zoonosis me dijeron que no pueden hacer nada, que depende de la policía. Yo quiero dejar en claro que me quiero hacer cargo, traerlo acá a un campo de Río Cuarto de algún amigo y curarlo”, destacó.

Nicolás Salusso difundió su teléfono para que lo contacten de la Policía o de Zoonosis con el fin de salvar la vida del caballo. El número del teléfono celular es 358-4010408

Antecedentes

Los accidentes en ruta con animales en estados salvajes son muy comunes en el interior del país. En abril del año pasado, una mujer que conducía una camioneta chocó a un caballo que estaba en la ruta 40 a la altura del paraje Las Golondrinas, en la provincia de Chubut y provocó que el animal quedara incrustado en el vehículo y que perdiera la vida en el instante.

El director de Defensa Civil de Lago Puelo, Julián Cayún, confirmó en su momento que el equino “perdió la vida en el momento producto del fuerte impacto y quedó sobre el vehículo”.

De acuerdo a lo que se pudo ver en las imágenes, el animal atravesó por completo el parabrisas del vehículo y quedó atrapado a lo largo de la camioneta. A pesar de esto, la mujer no sufrió heridas de importancia.

