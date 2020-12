Perfil del aire/ 3

De hoy suena el nuevo disco de Paul McCartney en Spotify: McCartney III

Como su nombre indica, tiene precedentes. El primero en los 70, después de la disolución de la banda y otro en 1980,o de soportar días de las cárceles Japón posesión de cannabis y un tiempo del trabajo con su grupo Wings. Cada una de estas obras, compuestas e interpretas solo por McCartney, ya que ejecuta todos los instrumentos y todos los voces, representan, por una parte, un recogimiento, un encierro en sí mismo y una respuesta a una crisis personal. Esta última entrega, en cambio, responde al aislamiento impuesto por la covid-19. La presión ahora no es interior; Llega desde el aire.

Aunque se hacen ingentes esfuerzos para evitar el coronavirus como tema, todos son maniobras comparables a un tapar pretendiente el cielo con un pañuelo. En la disco de McCartney, en mi novia que pasará la Navidad confinada una amiga ha dada positivo, en las dificultades de un familiar que vive en París y no termina de entender el protocolo para volar a Ezeiza o el propio presidente Emmanuel Macron que dio positivo y obligar a confinar al primer ministro portugués Antonio Costa y al presidente Español Pedro Sánchez Pedro Sánchez , con quienes cenó hace unos días.

Sombras de un Nuevo Orden Mundial

Ayer se a- la ley de eutanasia en España en el Congreso; no pasar por el Senado, pero será solo un procedimiento Es el sexto país del mundo que da este paso, trascendental en la vida o la muerte. Como es lógico, los dos partidos de la derecha, los conservadores y los ultras, aferrados a la Iglesia, han dado el voto negativo. Pasó con el divorcio hace casi cuatro décadas; después sus dirigentes empezaron a divorciarse; pasó con la ley del aborto en tiempos que solo viajaban a Londres para interrumpir un embarazo; ocurrió con el matrimonio igualitario: comenzaron un casarse cargas públicas del Partido Popular y Mariano Rajoy entonces, presidente español, junto a sus ministros asistían a las bodas a pesar de haber la carga ley al tribunal constitucional para que la derogue. Nadie duda que si, por desgracia, tuvieran que recurrir a un error propio de vida por razones de fuerza mayor o simple voluntad del afectado, recurrir a esta ley.

Lo oscuro, sin embargo, es que a pesar de que la nueva legislación aporta un nuevo derecho civil, lo que hace en un momento en el que es la muerte, precisamente, la ocupación una centralidad explicita ya que, un pesar que nacemos para morir, la pandémica de formación la capacidad humana para negar que la solución y un todo a sentido a la vida: «Es que se le puede poner en marcha, en Lo raro es vivir. Que estemos aquí sentados, que hablemos y se nos oiga, poner una frase detrás de otra sin libro, que no nos duela nada, que lo que beben entre el camino que es y sepa mente tiene que torcer, que nos va licuando el aire y a otros ya no, que según el antojo de las vísceras nos den ganas de hacer una cosa o la contraria y que de ganas dependía a lo mejor el destino, es mucho a la vez, tu, no se abarca, lo más raro es que lo que encontramos normal'. Lo raro es vivir, Carmen Martín Gaite

Musical de McCartney sobre su historia amorosa

McCartney tiene 78 años y escuchando las canciones de su nuevo disco no se atisba no dato que de cuenta de esa biografía biológica. Al contrario, en Selegar el día, uno de los temas del trabajo, se queja de los días friríos que llegan que llegan y de «las viejas costumbress que se enumeran», pero de remonta para contar lo bien que se siente en un día, «soleado cuando el mundo merece ser brillante».

McCartney escayó sus pesadillas anclado en los sesenta. No es mala estrategia: son los buenos tiempos con los Beatles, del mayo francés, del amor libre sin sida y el aire sin covid. El tiempo de la nouvelle vago. Ahora anuncian la tercera ola.

* Michael Roig